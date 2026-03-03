La Ciudad Jardín servirá de escenario del “Maracay Latin Pop Festival 2026”

El espectáculo, que incluirá a artistas de la talla del DJ Víctor Porfidio, Luis Fernando Borjas, Víctor Muñoz y Reggi El Auténtico, entre otros, se llevará a cabo el 25 de abril en La Concha Acústica de Las Delicias.

CIUDAD MCY.- Aldo Music Latino y Brothers Producciones anunciaron la celebración de la primera Edición del Maracay Latín Pop Festival, esto tras la evolución del show “Amor en Vivo”, que originalmente estaba pautado para el 14 de febrero con Oscarcito y Luis Fernando Borjas.

El espectáculo, que incluirá a artistas de la talla del DJ Víctor Porfidio, Luis Fernando Borjas, Víctor Muñoz y Reggi El Auténtico, entre otros, se llevará a cabo el 25 de abril en La Concha Acústica de Las Delicias.

“Tener que cambiar las fechas del show de Oscarcito y Luis Fernando Borjas fue complejo. El estado de conmoción en el que entró el país desde la primera semana de 2026, impidió que el proceso de venta de boletos y de producción se llevase a cabo de forma normal, y pese a que tan solo la primera noche del anuncio del show en pleno concierto de Ronald Borjas en diciembre se vendieron más de 100 entradas, la verdad es que fue imposible cumplir con el cronograma de producción y mantener el alto estándar de calidad al que estamos acostumbrados”, resaltó Aldo Sapienza, CEO de Aldo Music Latino.

RESPONSABILIDAD ANTE EL PÚBLICO

Para la productora darle respuesta al público que se ha hecho asiduo a shows como el de Caramelos de Cianuro, que logró reunir a unas 6 mil personas y el de Ronald Borjas que aglutinó a unas 4 mil 500 almas en el coso de Las Delicias en diciembre pasado, es prioridad.

“Para nosotros es imposible no darle la cara a nuestra gente. Son décadas trabajando por, con y para la gente. Ya se ha iniciado el proceso de devolución de quienes solicitaron el reverso de sus fondos y que apenas alcanza al 3% de los compradores. Quienes han decidido seguir con los boletos, han recibido un “upgrade” de sus entradas pasando de gradas a invitados especiales y de tercera fila a segunda, de segunda fila a primera y de primera a acceder a un exclusivo “meet & greet” que les permitirá compartir con los artistas luego del show”, destacó el representante de la productora.

Ademas, para el Maracay Latín Pop Festival se ha planteado un cronograma de audiciones en las que recibirán propuestas de grupos, bandas y cantantes aragüeños con la intención de integrarlos dentro del espectáculo. “Queremos que este festival se convierta en una gran plataforma de posicionamiento, no solo de nuestros sponsors, sino del talento gigantesco que hay en el estado”, resaltó Ángel Madriz, CEO de Brothers Producciones.

COLONIZANDO CARACAS

Por si el anuncio del festival fuese poco, la productora que ya ha anunciado su primera fecha en Caracas para este 7 de marzo con Luis Fernando Borjas y su “Amor En Vivo”, en el Caracas Music Hall del Centro Comercial Concresa, presentó oficialmente su primera incursión en el terreno del teatro con el show de Alba Roversi “Esperanza Inútil”, en el recién inaugurado Barepic del Centro Lido en Caracas, este 23 de abril. “Para nosotros llevar nuestra forma de producir a Caracas es súper emocionante, no solo por enfrentarnos al público y la escena de la capital, sino por llevar nuestra visión “Made in Maracay” al público nacional”, anunció Sapienza.

Cómo cereza del pastel, la productora anunció el show de la icónica banda Zapato 3 en la Concha Acústica Las Delicias en Maracay este 15 de mayo. “Zapato 3 es una de las más emblemáticas bandas de la escena rock nacional. Traerlo a la ciudad para nosotros supone un gran triunfo porque estamos ayudando a consolidar la capital aragüeña como epicentro de la escena musical y de espectáculos de Venezuela”, sentenció el empresario.

Las entradas para el show “Amor En Vivo” con Luis Fernando Borjas en Caracas este 7 de Marzo; el show “Esperanza Inútil” de Alba Roversi en Caracas el 23 de abril; el Maracay Latín Pop Festival del 25 de abril; y de Zapato 3 en Maracay el 15 de Mayo, están disponibles a través del portal www.ticketplate.com. Puedes encontrar más información a través del usuario Instagram @aldomusiclatino.

CIUDAD MCY I ALDO MUSIC LATINO

