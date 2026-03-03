Puerto Cabello busca iniciar con triunfo en la Copa Suramericana

CIUDAD MCY.- Academia Puerto Cabello, dirigido por Eduardo Saragó, se mide este martes (8:30 p.m.) al Monagasen el Misael Delgado de Valencia por la ronda preliminar de la Copa Suramericana en busca de avanzar por segundo año consecutivo a la fase de grupos.

Esta será la cuarta participación para el club porteño en el torneo. Las primeras tres fueron en 2021, 2023 y 2025. En las últimas dos actuaciones logró avanzar a la fase de grupos.

El año pasado fue histórico para el club, incluso tras quedar eliminado con cinco puntos. El equipo alcanzó hitos: sumó su primera victoria en una fase de grupos y venció por primera vez a un rival brasileño al golear 4-1 a Vasco da Gama en la ciudad de Valencia.

Asimismo, el club registró sus primeros empates en competencias internacionales al igualar 2-2 frente a Lanús de Argentina. Logró rescatar puntos con el mismo marcador, tanto en condición de local como en su visita a suelo bonaerense.

Ahora se encuentra de la mano de Saragó tras quedar subcampeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Futve. También tiene al goleador de la última zafra, Edwuin Pernía.

En la actual temporada liguera, Puerto Cabello es décimo con cinco puntos en cinco fechas y viene de caer 1-2 ante Estudiantes de Mérida.

Monagas en peor racha

Por su parte, Monagas disputa su quinta participación en la Copa Suramericana, la primera fue en 2002 y la última hace siete ediciones.

El cuadro azulgrana comenzó la temporada con cinco derrotas en fila, al igualar su peor racha desde la zafra 2012-13. El pasado viernes fueron goleados 4-0 ante Portuguesa, lo que llevó a la despedida del DT ecuatoriano Octavio Zambrano. AhoraJesús Ortiz tomó las riendas.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA