Karate venezolano exhibió gran nivel en Copa Internacional Francisco de Miranda

CIUDAD MCY.- La Copa Internacional Francisco de Miranda de karate culminó con el Japan Karate Do Venezuela a la cabeza del medallero con una cosecha de trece de oro, cinco de plata y doce de bronce, en el torneo celebrado en el gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo de Parque Miranda.

Seguidamente, el club Ryu Ho Kan consiguió un sólido segundo lugar con ocho oros, 12 platas y 13 bronces, así como Gonza de Venezuela, que aportó seis medallas de oro, dos de plata y siete de bronce a la tabla general de resultados.

El presidente de la Federación Venezolana de Karate Do (FVKD), Miguel Obando, manifestó su satisfacción por el desempeño de los atletas y el nivel competitivo demostrado.

“Vivimos un lleno total con 25 estados presentes, una participación de más de novecientos atletas. Todo este demuestra que el alto rendimiento, la masificación deportiva y la élite de nuestros entrenadores se conjugaron para llevar adelante este magno evento”, indicó Obando.

Generación de relevo

El bicampeón mundial de karate, Antonio Díaz, resaltó que en esta justa deportiva develó el futuro de los atletas que nos pueden representar en los próximos compromisos internacionales.

“La Copa Francisco de Miranda es un evento muy importante que inicia el calendario deportivo de la Federación Venezolana de Karate; esta oportunidad permite ver el nivel técnico y competitivo desde las categorías más pequeñas de los juveniles hasta las categorías de mayores”, expresó el récord Guinness por la mayor cantidad de medallas mundiales de karate.

Medallistas élites

La karateca Claudymar Garcés, de la selección nacional se coronó doble campeona al colgarse dos medallas de oro, una en la categoría individual kumite -61 kilogramos y otra en el kumite por equipos femenino, junto a sus compañeras Katherine Toro, Ana Vásquez y Katiuska Betancourt.

Por su parte, Alan Miquelena también obtuvo grandes resultados; en la categoría kumite -67 kilogramos se adjudicó la medalla de plata, gracias a su espíritu combativo y técnica depurada en cada enfrentamiento. Además, Miquelena se llevó la medalla de oro en kumite equipo masculino junto a Sifian Alchaer, Juan Cubero, Juan Vivas y Lenin Becerra, quienes demostraron cohesión y dominio en la modalidad por equipos.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA