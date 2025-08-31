Migbelis Castellanos presentará antesala de Premios Juventud

CIUDAD MCY.-Migbelis Castellanos será la conductora de ‘Noche de estrellas’, la antesala de los Premios Juventud 2025. La presentadora venezolana compartió muy entusiasmada la novedad en el programa ‘Despierta América’, de Univision.

Esta es el primer gran evento que asume Castellanos desde el nacimiento de su primogénito, Caden, en marzo pasado. La cabimera ha participado en esta gala, cabe destacar, en varias ocasiones en el pasado.

«Estoy superfeliz porque soy una de las presentadoras oficiales de ‘Noche de estrellas’», comentó la zuliana, de 30 años de edad, sobre este programa especial.

«Quiero contarles que tenemos la presentación en nuestra alfombra azul de Alleh y Yorghaki, que son orgullosamente venezolanos también. Vamos a estar bailando merenguetón en esta alfombra, vamos a hablar de mucha moda, vamos a tener creadores de contenido. Es una celebración a ala música y a la cultura», comentó Castellanos a los presentadores de Despierta América, entre los que destaca el venezolano Raúl González.

Posteriormente, en sus historias de Instagram, Migbelis Castellanos reveló que viajará a Panamá en buena compañía. «Vamos, porque yo me voy con mi cría, Caden se va conmigo», señaló.

La Miss Venezuela 2013 y cohost del espacio ‘Desiguales’ no estará sola en esta tarea. Roberto Hernández, Brianda Deyanara, Kunno y Diego Klein serán los encargados de coconducir la antesala junto a Migbelis Castellanos.

La edición 22 de los Premios Juventud se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre, en el Figali Convention Center de Ciudad de Panamá. El show se verá por Univision y ViX. Generalmente, Venevision transmite la ceremonia para Venezuela.

‘Noche de estrellas’ con la alfombra azul del galardón comenzará a las 7 pm. La gala de premiación iniciará a las 8 pm.

El puertorriqueño Bad Bunny y el venezolano Danny Ocean lideran las nominaciones de este año con seis menciones cada uno. Les siguen de cerca con cinco menciones: Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma.

En esta ocasión, el show tendrá como anfitrionas a Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, quienes “aportarán poder estelar, relevancia cultural y una dinámica renovada en un show que has sido una celebración de la música, la cultura y el impacto social por más de dos décadas”.

