Miguel Rojas renueva contrato por un año con Dodgers de los Ángeles

CIUDAD MCY.- Los Dodgers y el veterano jugador del cuadro Miguel Rojas acordaron un contrato de un año por 5.5 millones de dólares, según informó una fuente a MLB.com. Sin embargo, el club no ha confirmado el acuerdo.

Rojas, quien conectó el jonrón del empate en la novena entrada del séptimo juego de la Serie Mundial, que preparó el camino para que los Dodgers repitieran como campeones, ha declarado que la temporada del 2026 será su última en las Grandes Ligas. Expresó su deseo de regresar a Los Ángeles, con quien debutó en MLB en 2014, para su último año.

Utilizado principalmente como reserva, Rojas bateó .262 y jugó una defensa de calidad en segunda base, tercera base y campocorto en 2025. Fue finalista para el Guante de Oro de la Liga Nacional en la posición de “utility”.

Un héroe inesperado del Clásico de Otoño, Rojas inició los últimos dos juegos de la Serie Mundial en segunda base tras más de tres semanas sin estar en la alineación titular. Con los Dodgers enfrentando sus últimos dos outs, salvó la temporada con un improbable jonrón en solitario ante el cerrador de los Azulejos, Jeff Hoffman, que finalmente permitió a Los Ángeles ganar en 11 entradas para asegurar el noveno campeonato en la historia de la franquicia.

