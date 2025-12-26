Sector construcción registra 34% de crecimiento en último cuatrimestre

CIUDAD MCY.- El sector construcción registró al cierre del último cuatrimestre del año un crecimiento del 34 % en comparación con 2024; así lo destacó el presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción (CBC), Gerson Hernández.

Hernández afirmó que “en materia de vivienda, nosotros teníamos una meta para el año 2025 de 100 mil viviendas y logramos llegar a 105 mil viviendas exactamente”, meta alcanzada a través de una alianza público-privada entre la Gran Misión Vivienda de Venezuela (GMVV) y el sector privado que también desarrolló algunas urbanizaciones.

Exaltó que en el tema a nivel de infraestructuras comercial también existe un aumento y «en el área farmacéutica, de las grandes cadenas como calzado, parques temáticos, se logró un avance muy importante, sobre todo en la dinámica de la oferta y demanda”, explicó.

Este crecimiento se respalda en el Plan de Fortalecimiento del Encadenamiento Productivo Nacional que impulsa el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el encuentro del Gobierno nacional con las cámaras industriales y empresas estatales como la Corporación Juntos Todo es Posible, la Gran Misión Vivienda Venezuela y el Ministerio de Comunas.



