Misión Nevado Aragua declara alerta preventiva ante brotes de moquillo, parvovirosis y distemper

El coordinador estadal, Francisco Mijares, anunció la expansión de la red de consultorios populares y el próximo inicio de jornadas gratuitas de vacunación séxtuple para proteger a la fauna doméstica en zonas vulnerables.

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de frenar el avance de enfermedades virales como el moquillo, la parvovirosis o distemper en Aragua, el equipo de salud animal de la Misión Nevado Aragua, se mantiene en estado de alerta y en despliegue permanente, ante cualquier brote que puede afectar la salud de las mascotas de compañía, o comunitaria.

Francisco Mijares, coordinador estadal de la institución, informó que, tras la aprobación de recursos por parte del Gobierno Nacional, el estado se prepara para recibir una dotación masiva de vacunas séxtuples que serán aplicadas de forma gratuita, reforzando así el cerco epidemiológico y garantizando el derecho a la salud de los animales comunitarios y de hogar.

La iniciativa responde a un incremento de casos reportados en diversos estados del país, derivado en gran medida de los altos costos de las vacunas comerciales. Ante esta realidad, Mijares destacó el liderazgo de la Presidenta Nacional de la Misión Nevado, la doctora Maigualida Vargas, y las recientes orientaciones de la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, quienes han impulsado un plan nacional de esterilización y vacunación sin precedentes.

«Estamos en una verdadera fiesta animalista. Gracias a un punto de cuenta aprobado por la Dra. Delcy Rodríguez, recibiremos vacunas para combatir estos brotes que afectan a las familias que no poseen los recursos para asistir a clínicas privadas», expresó emocionado el Licenciado Mijares.

EXPANSIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN EN ARAGUA

Para canalizar este esfuerzo, la Misión Nevado ha consolidado una agenda de atención fija en puntos estratégicos del estado, fruto de la articulación entre la Gobernación de Aragua, liderada por la gobernadora Joana Sánchez y las diversas alcaldías:

En el municipio Mario Briceño Iragorry se dará la apertura de consultorio los días miércoles, que se encuentra ubicado en la Base de Misiones Arsenal gracias a la articulación con el alcalde de la localidad Brullerby Suárez.

Mientras tanto, en el municipio Revenga, también se dará consulta médica veterinaria fija los lunes y martes en la sede del Partido Verde (Casco Central), bajo la coordinación de Carmen Victoria Brito.

En el municipio Francisco Linares Alcántara (Santa Rita), se brindará atención los lunes hasta mediodía, en trabajo conjunto con Corposalud y la alcaldía de FLA.

En Maracay, municipio Girardot, se mantiene la zona activa los domingos en el Parque Pedro Bastidas (Pared de escalada, Av. Casanova Godoy).

CVI «La Comuna El Sol Nace por el Esequibo», que posee servicio de quirófano estarán laborando los días martes y jueves hasta el mediodía.

RECURSOS Y ESTRATEGIA PREVENTIVA

El despliegue no se limitará a las sedes fijas; el equipo veterinario se movilizará a plazas emblemáticas y zonas de alta vulnerabilidad para realizar esterilizaciones masivas y aplicar la vacuna séxtuple de forma gratuita. Este plan se suma al éxito del programa de vacunación antirrábica que ya ha beneficiado a millones de ejemplares en el territorio nacional.

Finalmente la coordinación estadal hizo un llamado a la colectividad a mantenerse informada sobre la llegada de los biológicos a la entidad. Mijares instó a la ciudadanía a seguir las cuentas oficiales para conocer el cronograma de las jornadas itinerantes: Instagram: @nevadoaragua / @misionnevadooficial, TikTok: misionnevadoaragua, Facebook: Francisco Mijares / Misión Nevado Aragua Oficial. Con este despliegue, la Misión Nevado consolida al estado Aragua como un referente de la gestión animalista y la salud pública veterinaria en el país.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA