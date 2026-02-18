Gran despliegue de servicios públicos llegó al estado Aragua

Las acciones conjuntas del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y Gobernación de Aragua garantizan el vivir bien de la población, con el dragado del rio El Limón, rehabilitación de la avenida Universidad, Plan Techo Comunal y la recuperación del Ivss San José

CIUDAD MCY.- Como parte de la 2T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad se llevó a cabo un gran despliegue de servicios públicos en el Eje Centro-Norte de la entidad, liderado por el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez y la gobernadora Joana Sánchez.

PLAN PRE-LLUVIAS MBI

Una de las principales tareas a cargo de las cuadrillas de labores es el abordaje completo del rio El Limón, en el marco del Plan Pre-Lluvias que se ejecuta en el municipio Mario Briceño Iragorry.

La primera fase de limpieza y degrado del cauce culminó con total éxito. En 2km lineales, que fueron desde el puente de Cavim hasta la comunidad La Candelaria, se logró la recolección de 2 mil 200m3 de material granular.

‎Para alcanzar los objetivos se empleó maquinaria pesada, comprendiendo una retroexcavadora, dos camiones volteo, dos jumbo, y una payloader.

Esta zona adquiere especial relevancia por sus condiciones, ya que en el terreno desembocan todos los caudales de agua de la municipalidad, y años anteriores se presentó el desbordamiento del río, por lo que la mitigación de riesgos el primordial allí.

“Estamos beneficiando a los vecinos de las comunidades El Limón, Caña de Azúcar, La Candelaria y Arsenal”, refirió el ministro Ramírez.

REHABILITACIÓN DE HOGARES

El Gobierno Bolivariano avanza en la mejora de condiciones habitacionales para los residentes de Caña de Azúcar con la ejecución del Plan Techo Comunal. La entrega de una tercera etapa benefició a 252 familias de los sectores 06, 11, 12 y 13.

Logar la dignificación de los hogares incluyó la remoción de materiales caducados, limpieza, reordenamiento de las tuberías, colocación del nuevo manto asfáltico, primer en superficies lisas y pintura aluminizada; esto permite que las plantas altas de los edificios sean seguras, libre de grietas y filtraciones que representaron algún riesgo.

“Hoy entregamos al pueblo más de cinco mil metros cuadrados de infraestructura, respondiendo a las solicitudes del pueblo, en una de las urbanizaciones con mayor densidad poblacional”, aclaró el representante nacional de la cartera de Obras.

En ese contexto, la gobernadora Sánchez ofreció un nutrido balance sobre cómo avanzan hacia la recuperación total de los conocidos “bloques” y superbloques”. Hasta la fecha, alcanzaron el 18% de las 240 estructuras, con las nuevas líneas de acción, que requiere de un trabajo directo en el territorio.

“Seguimos desplegados con la segunda transformación, caminando cada una de las calles y las problemáticas”, subrayó la mandataria regional.

Es valioso mencionar que, este proyecto es parte de los nudos críticos planteados por el Poder Popular organizado en las agendas Concretas de Acción (ACA), y gracias tanto a los financiamientos de las consultas comunitarias, como el apoyo del Ejecutivo nacional, regional y municipal, se consolidan las tareas.

Por ese motivo, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, envió a través de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios los materiales para dar continuidad a las labores de recuperación.

TESTIMONIO DE LOS HABITANTES

Alejandra Medina, responsable de la Sala de Autogobierno de la Comuna Gerson Cañizales, municipio Mario Briceño Iragorry: “Nosotros como proyecto teníamos la rehabilitación de 76 azoteas y ya vamos por 39 torres; estructuras que desde hace más de 40 años no se les había hecho nada y que solo en revolución se han logrado estos avances”.

SALUD COMO PRIORIDAD

El Plan Techo Comunal también funge como elemento principal en la adecuación del Hospital Tipo III Dr. José María Carabaño Tosta, mejor conocido como el Seguro Social de San José. En el sitio se concretó la impermeabilización de 18 consultorios médicos.

OPTIMIZACIÓN DE LAS VÍAS

Junto al ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, la gobernadora Joana Sánchez visualizó la construcción de los desvíos en la Avenida Universidad, que facilitaran la transitabilidad en esa importante arteria. Con el plan de optimización también se lleva a cabo el asfaltado, colocación de señaléticas y reductores de velocidad, y el mejoramiento de las pasarelas.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : PRENSA GOBERNACIÓN