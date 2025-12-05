Montes de Oca cerró en grande año de cambios

CIUDAD MCY.- Ricardo Montes de Oca sumó un nuevo título en el salto con garrocha al conquistar la medalla de oro tras sobrepasar la vara a los 5.20 metros en los XX Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima.

A sus 19 años, Montes de Oca sigue exhibiendo una vertiginoso ascenso en esta disciplina. En agosto pasado se coronó en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, y en su segunda incursión en Juegos Bolivarianos también se subió a lo alto del podio.

Todo ello demuestra el cambio que que ha experimentado desde el pasado ciclo olímpico, cuando en su debut bolivariano en Valledupar 2022, ocupó la cuarta casilla con 5.00 m a sus tempranos 16 años.

“El significado de esta medalla es muy grande en comparación a mi primera participación que transformó, ahora, con este gran logro en mi carrera. Sinceramente, he avanzado bastante en los últimos tres años, soy campeón panamericano sub-23 y sub-20, y ahora tengo este título bolivariano”, meditó el atleta sobre el palmarés que acumula.

Año de evolución

La palabra que mejor encaja para calificar el año deportivo para Montes de Oca no es otra que evolución.

A principios de este 2025 decidió unirse a las filas del equipo de atletismo de la universidad estadounidense High Point, de Carolina del Norte, y con este equipo estableció en febrero el récord nacional de mayores con un vuelo de 5.60 m en el meeting bajo techo Doc Hale Virginia Tech Invitational, en Blacksburg, Virginia, EE. UU.

Buenas sensaciones

Finalmente, Montes de Oca colocó la guinda al pastel de este triunfal año con la medalla de oro bolivariana absoluta en Lima, donde en 2027 se disputarán los Juegos Panamericanos de mayores, en los que el pertiguista larense arribará con más experiencia para luchar por otra presea.

“Me siento más cómodo porque la preparación que tengo me está dando para saltar bien durante esa temporada, sobre todo porque los Juegos Panamericanos estarán cerca de los Juegos Olímpicos de 2028”, aseguró Montes de Oca.

Agenda definida

Previo a los Panamericanos de 2027 de Lima, los atletas del continente con aspiración a clasificar a los Juegos Olímpicos, deberán enfrentar en 2026 los Juegos Suramericanos de Rosario y los Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, además de otras competencias de la región que otorgan puntos para Los Ángeles 2028.

Al respecto, Montes de Oca precisó que para el año próximo su objetivos están puestos en clasificar a los nacionales bajo techo de Estados Unidos, al Campeonato Iberoamericano de Chile, y «mejorar la marca personal de 5.60 para avanzar cada vez más”.

Marca del año

En la jornada del jueves el atletismo nacional también sumó el bronce de las dos veces olímpica Ahymara Espinoza en el impulso con 17.05, prueba en la que escoltó a la dominicana Rosa Ramírez (17.44) y a la chilena Ivana Gallardo (17.22).

«Estoy satisfecha porque mejoré mi marca personal del año. Estos son mis sextos Juegos Bolivarianos y continúo en pie dándole medallas a mi país«, afirmó Espinoza que no descarta cumplir un nuevo ciclo olímpico con vista a Los Ángeles.

«Para el próximo año estoy motivada cien por ciento y buscaré llegar a los 18 metros en el impulso de bala nuevamente», añadió Espinoza.

Oportunidades de mejora

Asimismo, aportó um metal de plata el campeón Panamericano José Maita, que cedió antes de cruzar la meta de los 800 metros frente al panameño Chamar Chambers, ganador de la distancia con 1:46.95.

«Tenía altas expectativas, pero mi estrategia de carrera no funcionó. Al final me faltó más fuerza en el remate. Debo trabajar en ello, pue ahora que sé dónde estoy fallando», analizó Maita.

El venezolano agenció 1:47.45 para quedarse con el metal de plata y el chileno Rafael Muñoz obtuvo el bronce con tiempo de 1:47.56, mientras que el también venezolano Ryan López culminó en la cuarta posición con 1:47.96.

Prensa Venezuela, Lima | FOTO CORTESÍA