Corazón del arte venezolano late más fuerte que nunca

CIUDAD MCY.-Hay momentos que quedan grabados en la memoria de un país. El mundo del arte celebra uno de ellos. El Salón Nacional de Arte Elsa Morales no solo ha abierto sus puertas, sino que ha marcado un hito sin precedentes: por primera vez en la historia de todos los salones nacionales, se han otorgado 27 menciones honoríficas.

Este no es solo un número; es el reflejo de un desbordamiento de talento que superó cualquier expectativa. De mil 200 almas creativas que enviaron sus obras, 450 fueron seleccionadas para dar vida a esta muestra.

La calidad, la técnica y la pasión de las obras fueron tan elevadas que el jurado se vio ante la hermosa necesidad de reconocer a 27 artistas con menciones de honor, algo nunca antes visto en nuestro historial cultural.

​Cada pincelada, cada textura y cada color es un testimonio de la resiliencia y la brillantez de nuestros creadores. Es la prueba de que, a pesar de cualquier adversidad, el arte nacional sigue floreciendo con una fuerza indomable.

