Barcelona se fija en un central argentino

CIUDAD MCY.- El FC Barcelona ha tenido problemas en defensa esta temporada, pues, desde la salida en verano de Íñigo Martínez, a Hansi Flick se le ha complicado encontrar a una dupla central confiable y ha tenido que improvisar en varios partidos.

Ante esto, el cuadro azulgrana estaría en el mercado invernal en búsqueda de un zaguero zurdo (como Martínez) para así dejar de utilizar a los derechos para jugar a perfil cambiado.

Tras esto, Fabrizio Romano informó que el Barcelona estaría detrás del defensor argentino Marco Senesi, quien acaba contrato a final de campaña con el Bournemouth y también estaría en la órbita de la Juventus. El zurdo de 28 años podría salir en enero de 2026, siempre que se pague una compensación económica.

Senesi, internacional argentino, es titular indiscutible en el Bournemouth tras cuatro temporadas en la Premier. Previamente, había triunfado en el Feyenoord holandés y se ha convertido en uno de los centrales zurdos más sólidos del mercado.

