‎“Morenito de Maracay” celebrará su 70 cumpleaños a la usanza portuguesa

‎**El magno evento, dividido en tres tiempos, llegará a la UBA este 4-O, con jornada taurina, presentación de la Billo’s Caracas Boys y una exposición fotográfica**

CIUDAD MCY.- ‎La Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) organizó un merecido homenaje a José Nelo, ex matador de toros y conocido como “Morenito de Maracay”, para celebrar su 70° cumpleaños.

‎El equipo organizador del evento y el propio torero, dieron a conocer los detalles de la jornada durante un nutrido encuentro con los medios de comunicación regional, donde manifestaron las altas expectativas de traer la fiesta brava al Fórum Bicentenario.

‎CITA A TRES EVENTOS

‎El gerente de Eventos de la UBA, Carlos Magdaleno, describió los tres momentos que experimentarán los asistentes. “La Universidad dispone un nivel de producción increíble para festejar las siete décadas del Maestro Morenito”, fue parte del adelanto.

‎En primer lugar, se dará apertura a las 12:30 pm a una muestra fotográfica y exposición de arte dedicada a la vida y trayectoria de Nelo.

‎Luego, se llevará a cabo un espectáculo taurino, empleando la usanza portuguesa, con seis reces de casta “San Antonio”, en la Plaza de Toros portátil.

«Morenito de Maracay» será el protagonista de esta sección, junto a otros reconocidos exponentes nacionales e internacionales como: José Carriel, “El Amarillo”; Adolfo Guzmán, “El Rey de los Indultos”; Enrique Nelo, “El Ciclón”, y Arnold Miranda, el “Aficionado Práctico de Solera”.

‎El cierre de oro estará a cargo de las presentaciones musicales, teniendo como acto central a la orquesta Billo’s Caracas Boys, quienes deleitarán al público con sus clásicos detenidos en el tiempo, y el cumpleaños feliz a José Nelo.

‎Con esta programación, la casa de estudios superiores marca una pauta distinta, al incursionar dentro de la movida cultural y proyectarse como un centro de espectáculos. ‎

DE VUELTA AL RUEDO

‎José Nelo expresó sentirse feliz, orgulloso y agradecido con esta iniciativa que le permite sentir nuevamente la alegría, ilusión y adrenalina de estar en la arena. «Volveré a soñar con lo que hice, a torear, recordar las grandes ferias del mundo».‎

‎Pese a los cambios del tiempo y pensamientos, el reencontrase con los viejos conocidos y traer a las nuevas generaciones la tauromaquia le genera muchos sentimientos y emociones.

‎»Es recordar el pasado, vivir el presente, e imaginar el futuro en un mismo escenario; algunos de quienes irán nunca han visto este tipo de espectáculos, y van a aprender sobre lo lindo del toreo, como arte, belleza y cultura», añadió Morenito.

‎Como información de interés, las entradas generales se dividen tanto para la muestra taurina como el concierto, y los pases VIP son válidos para ambas actividades. Estas se encuentran disponibles en Go Live, MiTicket.com, restaurante De Luces y la Universidad Bicentenaria de Aragua, asimismo, el día del evento se habilitará una taquilla en el sitio.

‎USANZA PORTUGUESA

‎Son tradiciones de las corridas de toros a la portuguesa, caracterizadas por la lidia a caballo y la «pega» final realizada por un grupo de hombres llamados forcados.

‎A diferencia de España, en Portugal está prohibido matar al toro en la plaza, y en algunas localidades también se recortan o cubren los cuernos del animal.

‎»ESPACIO PARA TODOS»

‎Sobre el planteamiento de que la tauromaquia es maltrato animal o no, el reconocido torero José Nelo, refirió que este mundo es lo suficientemente amplio para que todos puedan desarrollar sus pensamientos con objetividad, fundamentos y sin incomodar a los demás.

‎THAIMARA ORTIZ | FOTOS | CIUDAD MCY