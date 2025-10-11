Este 11 y 12 de octubre el centro comercial Parque Los Aviadores contará con una actividad única para el disfrute de toda la familia, en la que, más de 82 marcas automotrices darán a conocer planes de financiamientos, accesorios, repuestos y competencias

CIUDAD MCY.-Con más de 400 vehículos en exhibición el evento automotriz más grande del país, Motor Extreme 2025 llegó a Maracay para celebrar su edición 31° para el disfrute de toda la familia.

La actividad que combina motores , adrenalina y diversión se desarrollará este 11 y 12 de Octubre en el centro comercial Parque Los Aviadores donde estarán presentes marcas mas reconocidas como Ford , Toyota, Chevrolet, Motos Toro, Motos Bera , Motos AVA y otras marcas que se sumaron a esta edición.

En esta exposición, los aficionados del mundo automotriz conocerán portafolios de vehículos, motos, planes de financiamientos, accesorios, repuestos , competencias, proyectos y más sobre las marcas más grandes del país.

Franklin Pereira director de Motor Extreme, manifestó que el evento ser un espectáculo para todos los venezolanos.

«Una vez más Motor Extreme 2025 trajo al estado Aragua la convención de autos más grande del país, con concesionarios, áreas corporativas, publicantes, accesorios, motos y financiamientos para autos y motos, además, tendremos área infantil gratuita, competencias de car audio, tuning, autos clásicos y de alta gama para celebrar por todo lo alto esta gran edición».

Asimismo, indicó que más de 82 marcas están presente para mostrar sus innovaciones.

«Como siempre el evento creyendo en todas las marcas, convirtiéndose en una plataforma del sector automotriz, bastante desafiante este 2025, pero aquí estamos,para llevar el espectáculo que estamos acostumbrados y la esencia de los motores».

Finalmente, subrayó que en este año se estima superar las expectativas y recibir más visitantes que en ediciones anteriores.

«El año pasado tuvimos un récord de 25 mil personas, una cantidad bastante elevada, lo que nos causó alegría. Y en este desafiante evento esperamos que superemos este récord y celebremos en grande el Motor Extreme 2025».

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESÍA