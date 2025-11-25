Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Movimiento Voces Violetas atendió más de 300 mujeres por casos de violencia

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Nov 25, 2025

Ciudad MCY.-El Movimiento Nacional Voces Violetas ha atendido más de 300 féminas que han sido víctimas de violencia, con el fin de prevenir y erradicar este tipo de agresiones que tanto afecta a la sociedad venezolana, anunció la presidenta del referido movimiento, Claritza Ron Romero durante el programa “Cultura y Paz” de la Dirección General de Prevención del Delito (DPD).

La también integrante del Equipo Promotor Nacional del Movimiento Josefa Joaquina Sánchez, resaltó que aquellas mujeres que son agredidas deben desligarse sentimental y emocionalmente de quienes las agreden, debido a que la autoestima es el paso más valiente e importante para buscar asesoría legal y formular la respectiva denuncia del hecho punible del cual son víctimas.

“La prevención es vital para salvar vidas”, expresó Ron Romero, quien destacó la excelente labor que la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de Violencia (Onaivv) realiza junto al Ministerio del Poder Popular para la Mujer (Minmujer), Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) y la Defensoría de los Derechos de la Mujer en el país para atender a toda fémina que así lo requiera.

Cabe destacar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y el vicepresidente sectorial de Política Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, bajo el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, reiteran su compromiso de resguardar la integridad física, psicológica y emocional de la población femenina venezolana, a propósito de conmemorarse en noviembre el Mes Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya remembranza principal es este martes 25 de los corrientes.

Fuente: Prensa Mpprijp | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Cultura

Museo Cantv avanza hacia su reapertura como espacio social en FLA

25 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Mundo

Pescadores del Caribe suspenden labores por temor a bombardeos de EEUU

25 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Aragua participó en la inauguración de la Fihav 2025 en Cuba

25 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Venezuela

TSJ instala diplomado en Derecho Penal y Procesal con perspectiva de Género

25 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez