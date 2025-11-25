Movimiento Voces Violetas atendió más de 300 mujeres por casos de violencia

Ciudad MCY.-El Movimiento Nacional Voces Violetas ha atendido más de 300 féminas que han sido víctimas de violencia, con el fin de prevenir y erradicar este tipo de agresiones que tanto afecta a la sociedad venezolana, anunció la presidenta del referido movimiento, Claritza Ron Romero durante el programa “Cultura y Paz” de la Dirección General de Prevención del Delito (DPD).

La también integrante del Equipo Promotor Nacional del Movimiento Josefa Joaquina Sánchez, resaltó que aquellas mujeres que son agredidas deben desligarse sentimental y emocionalmente de quienes las agreden, debido a que la autoestima es el paso más valiente e importante para buscar asesoría legal y formular la respectiva denuncia del hecho punible del cual son víctimas.

“La prevención es vital para salvar vidas”, expresó Ron Romero, quien destacó la excelente labor que la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de Violencia (Onaivv) realiza junto al Ministerio del Poder Popular para la Mujer (Minmujer), Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) y la Defensoría de los Derechos de la Mujer en el país para atender a toda fémina que así lo requiera.

Cabe destacar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y el vicepresidente sectorial de Política Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, bajo el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, reiteran su compromiso de resguardar la integridad física, psicológica y emocional de la población femenina venezolana, a propósito de conmemorarse en noviembre el Mes Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya remembranza principal es este martes 25 de los corrientes.

Fuente: Prensa Mpprijp | FOTO CORTESÍA