Encendido navideño llenó de alegría e ilusión a los habitantes de Santos Michelena

Con música, danzas y participación familiar, las autoridades regionales y locales formalizan la apertura de la temporada decembrina en la municipalidad

CUIDAD MCY.-Bajo una atmósfera festiva que resaltó el optimismo de la comunidad, el municipio Santos Michelena realizó el tradicional encendido navideño, un acto que marcó el inicio de la temporada decembrina en la jurisdicción.

La actividad estuvo encabezada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez; el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández; y el alcalde de la jurisdicción, Régulo La Cruz, quienes acompañaron a las familias que se congregaron en la Plaza Bolívar de Las Tejerías para disfrutar de una jornada cultural cargada de música tradicional, danzas y representaciones navideñas.

Durante su intervención, la máxima autoridad regional manifestó su alegría y satisfacción, destacando que este encendido forma parte de la agenda coordinada desde el Gobierno Nacional, orientada a fortalecer la convivencia y promover espacios que consoliden la identidad comunitaria.

“Este evento se enmarca dentro del trabajo permanente que realizamos en el estado, alineado con las siete transformaciones que impulsan avances en áreas clave como el sistema económico, los servicios públicos y la recuperación de espacios culturales. En Las Tejerías seguimos avanzando con obras como el teatro y el cine municipal, así como en mejoras de infraestructura y ciudades humanas”, afirmó la vocera del Poder Popular.

Asimismo, la Jefa del ejecutivo regional señaló que, pese a los intentos de generar desánimo desde el exterior, el pueblo venezolano mantiene su espíritu firme.

“Hoy observamos la alegría y nobleza de nuestra gente, dispuesta a seguir luchando y trabajando por una independencia plena y soberana. Este encendido refleja el compromiso y la energía del pueblo de Aragua”, puntualizó la mandataria regional.

Por su parte, el alcalde Régulo La Cruz enfatizó que este encuentro demuestra que la familia es un símbolo de unión y esperanza.

“Estamos renovando el ánimo del pueblo porque a pesar de las dificultades que ha enfrentado Las Tejerías, hoy vemos a nuestros niños y niñas en un ambiente de paz, que es lo que todos anhelamos”, señaló el burgomaestre.

Asimismo, agradeció el acompañamiento del Gobierno regional y envió un mensaje de respaldo al presidente Nicolás Maduro, destacando el apoyo recibido para las obras y acciones sociales que se desarrollan en la jurisdicción.

El encendido concluyó con un despliegue artístico que incluyó música en vivo, bailes tradicionales, personajes temáticos y fuegos artificiales, consolidándose como una actividad que reafirma la hermandad, la solidaridad y el espíritu navideño que distingue a la comunidad tejerieño.

UNIDAD Y ESPERANZA

Vecinos que participaron en el encendido navideño compartieron sus emociones y expresaron su agradecimiento por esta celebración que renueva la ilusión y fortalece los lazos comunitarios.

En este sentido, la señora Lina Jiménez compartió sus sentimientos tras disfrutar del encendido navideño.

“Me sentí muy feliz de ver a toda la comunidad reunida, con los niños jugando, las luces y las decoraciones. Esto es posible gracias al presidente Nicolás Maduro, a nuestra gobernadora Joana Sánchez y al alcalde Régulo La Cruz, quienes siempre piensan en nuestro bienestar y nos llenan de alegría en estas fechas”, expresó con alegría Jiménez.

Por su parte, Alba Calatayud, habitante por más de 30 años, resaltó que este encendido fue único: “Fue increíble, realmente estoy muy feliz de ver a nuestra comunidad reunida y disfrutar del inicio de la Navidad. Gracias presidente, gracias gobernadora y gracias a nuestro alcalde, que hacen posible estas celebraciones para todos nosotros.”

REINYMAR TOVAR | FOTOS | KAREN RODRÍGUEZ | GBA