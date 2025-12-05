Cleba brindó reconocimiento a las personas con discapacidad

Durante la sesión especial se certificaron a personas que culminaron el curso Intérprete de Lengua de Señas, mientras la directiva parlamentaria anunció la promulgación de estatutos que permitan la integración de personas con diversidad funcional

CUIDAD MCY.-En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) realizó una sesión especial para otorgar un merecido reconocimiento a las personas de esta comunidad, y fijar posición ante la verdadera inclusión.

‎Con la representación de distintas instituciones y movimientos sociales, los parlamentarios elevaron una distinción a los trabajadores del Centro de Atención a las Personas con Discapacidad «Hugo Chávez», quienes desde la acción territorial ofrecen apoyo, rehabilitación y formación.

‎En esa línea discursiva, la presidenta del Cleba, Katiana Hernández, mencionó que el Parlamento de la entidad se encuentra laborando para la promulgación de estatutos que permitan la integración completa de las personas con diversidad funcional a la sociedad.

‎»Nuestros compañeros plantearon un proyecto de ley, en el que abramos todos los espacios de trabajo, deporte, esparcimiento y educación, entro otros ámbitos, para nuestros hermanos», señaló la legisladora.

‎La ocasión fue propicia para llevar un mensaje a la sociedad aragüeña, como parte de la transformación social impulsada por el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez. «Las barreras son mentales, ellos al igual que nosotros podemos participar en todas las áreas; la meta es que ninguno se quede sin ser atendido, y lograrlo es cumplir el sueño del comandante Chávez».

‎Durante el acto protocolar Nayeli Bello, responsable estadal del Centro de Atención a las Personas con Discapacidad recibió una distinción por su loable labor en la construcción de una entidad donde todos tengan los mismos derechos.

‎Ella como persona discapacidad entiende las necesidades de sus hermanos, porque día a día se empeña por labrar un amplio camino. «Con esta realidad, se nos abre la puerta para avanzar en darle una mejor calidad de vida a todas las personas con discapacidad en el estado de Aragua».

‎Recuadro 1: El Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) ofreció el curso titulado «Intérprete de Lengua de Señas», esto como parte de su labor social para la edificación de una sociedad inclusiva, que conllevó a la certificación de 30 ciudadanos.

THAIMARA ORTIZ | ‎FOTOS CIUDAD MCY