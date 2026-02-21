Muere Willie Colón, leyenda de la salsa

CIUDAD MCY.- El mundo de la salsa está de luto. En las últimas horas se confirmó la muerte de Willie Colón, uno de los máximos exponentes del género, a los 75 años.

La noticia se conoció luego de que trascendiera que el artista permanecía hospitalizado desde el pasado miércoles 18 de febrero en un centro asistencial de Nueva York.

Aunque durante varios días la información sobre su estado de salud se manejó con absoluta reserva, versiones preliminares que circularon en redes sociales indicaban que el músico habría presentado complicaciones respiratorias, presuntamente asociadas al fuerte invierno que azota al noreste de Estados Unidos.

Sin embargo, hasta ese momento no existía un pronunciamiento oficial ni del propio artista, ni de su equipo de comunicación o familiares.

Willie Colón, nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, fue mucho más que un trombonista brillante. Hijo de padres puertorriqueños, se convirtió en uno de los pilares de la llamada salsa dura y en figura clave del movimiento que transformó la música latina en los años 70. Junto a Héctor Lavoe, revolucionó el sonido salsero con éxitos como El malo y Che ché colé, impregnando sus producciones de una estética urbana y audaz.

Posteriormente, su alianza musical con Rubén Blades consolidó una etapa de letras con fuerte contenido social y político, que ampliaron el alcance del género más allá del baile, convirtiéndolo en un vehículo de reflexión para América Latina.

Colón también fue una figura determinante dentro del sello Fania Records, epicentro de la explosión salsera en Nueva York. Su imagen de “gánster” en las portadas de los discos —mucho antes de que ese estilo se popularizara culturalmente— marcó un sello distintivo que acompañó su propuesta musical innovadora.

FUENTE : BLU RADIO

FOTO : CORTESÍA