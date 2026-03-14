Venezuela y Colombia iniciaron conversaciones para reactivar proyectos de infraestructura energética

CIUDAD MCY.-La presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Caracas y Bogotá iniciaron conversaciones para reactivar proyectos de infraestructuras energéticas, a lo fines de permitir la exportación de gas y la importación de energía eléctrica.

Destacó que esta cooperación es fundamental para aprovechar las potencialidades de cada nación en beneficio de sus poblaciones. «Que nuestros países puedan complementar sus grandes potencialidades. Y por eso también el área de la energía es muy buena noticia», manifestó.

Detalló que el plan de trabajo incluye la colaboración directa entre las principales empresas estatales de hidrocarburos y petroquímica de ambos países. «Es muy buena noticia que nuestras empresas, tanto Ecopetrol como PDVSA, puedan avanzar en el área del petróleo, en el área del gas y también en el área de la petroquímica», informó la mandataria (E).

Finalmente, resaltó el papel estratégico de la empresa Monómeros para el sector agrícola colombiano. Aseguró que el desarrollo de esta compañía es vital para la producción de alimentos en Colombia y forma parte de los acuerdos energéticos actuales.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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