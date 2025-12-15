Muestra de 27 artesanos venezolanos destaca en Expoartesanías de Colombia

CUIDAD MCY.-Una muestra de 27 artesanos venezolanos se exhibe en la Expoartesanías 2025 desarrollada en Bogotá, Colombia; y dichos productos integran el catálogo Hecho en Venezuela a mano, se encuentra en exhibición.

El evento, que se realiza en las instalaciones de Corferias, estará abierto al público hasta el próximo jueves 18 de diciembre. Así lo informó la presidenta de la Fundación Red de Arte, Aracelis García Reyes, quien acompaña la delegación integrada también por dos de los 27 cultores.

La creadora neoespartana, Rosaura Altura, afirmó que, además de su trabajo, exhibe en Colombia una gran variedad de artesanías típicas de la isla de Margarita, elaboradas por las manos de las familias del pueblo San Juan Bautista, ubicado en el municipio Díaz.

Por su parte, la creadora merideña, Carmen Molina, aseguró que llegaron a Bogotá para compartir conocimientos y oficios. “Hemos tenido una buena participación e intercambio de saberes con los hermanos colombianos y otros visitantes que se han acercado al stand para ver el proceso del tejido y la lectura de patrones textiles”, señaló.

Entretanto, las creadoras venezolanas que se encuentran en la Expoartesanías 2025 agradecieron a la Gran Misión Viva Mi Patria Querida, y a la Fundación Red de Arte; por brindar el trabajo creativo venezolano a otras naciones. Por su parte, García agradeció al Ministerio colombiano de Cultura por invitar a esta feria a artesanos venezolanos por tercer año consecutivo.

Adicionalmente, informó que durante el presente año “una buena parte de las instituciones públicas se sumaron a cumplirla a través de la compra de artesanías para regalos corporativos”, destacó la presidenta de la Red de Arte. Agregó que la sobresaliente producción de la artesanía local también se debe a la presencia de creadores en eventos internacionales y a la sexta Feria Nacional de Artesanía (Fenart) “Arte, Utilidad y Memoria”.

