Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Barbacoas se vistió de fe tras emotiva celebración en honor a la Virgen Inmaculada Concepción

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Dic 15, 2025

CIUDAD MCY.-El municipio Rafael Guillermo Urdaneta, en Aragua, vivió una jornada de profunda devoción y unidad comunitaria al celebrar las festividades en honor a su patrona, la Virgen Inmaculada Concepción. Cientos de habitantes de Barbacoas se congregaron en un emotivo acto de fe que reafirma las tradiciones y el espíritu de la localidad.

​La celebración central incluyó una procesión por las calles del pueblo, seguida de una emotiva Misa donde la comunidad se reunió para rendir homenaje a su Santa Patrona, fortaleciendo los lazos de fe y unidad.

​»Nos llena de orgullo y esperanza ver cómo, año tras año, la fe y la unión de nuestra gente siguen iluminando el corazón de nuestro pueblo», expresó el alcalde Julio Melo.

Asimismo, la máxima autoridad local señaló que ​las festividades, que vistieron de gala a Barbacoas, son un recordatorio de la importancia de mantener viva la herencia espiritual y cultural.

​La jornada también sirvió para enaltecer el trabajo y la dedicación de quienes contribuyen al desarrollo cultural y espiritual del municipio. Por tal razón, en sesión solemne efectuada con apoyo del presidente Nicolás Maduro y gobernadora Joana Sánchez, el alcalde Julio Melo, junto al honorable Concejo Municipal, otorgaron un reconocimiento.

«Reconocemos hoy el verdadero cimiento de nuestra comunidad que reside en cada mujer y hombre de Urdaneta. Es su invaluable compromiso el que alimenta el alma de nuestro pueblo y nos impulsa a construir el futuro de esperanza que merecemos», apuntó Melo.

Enfatizó que este tipo de celebraciones refuerza el mensaje de que, unidos, la comunidad sigue construyendo un futuro lleno de esperanza y progreso. «Son ellos, la gente de Urdaneta, quienes con su dedicación y profunda devoción se han convertido en guardianes de nuestra identidad. Su compromiso es el que late en el corazón de Barbacoas y fortalece nuestro espíritu colectivo.»

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA | FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Cultura

Muestra de 27 artesanos venezolanos destaca en Expoartesanías de Colombia

15 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Venezuela

Inicia campaña formativa en protección de la fauna silvestre en Venezuela

15 de diciembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Barbacoas se vistió de fe tras emotiva celebración en honor a la Virgen Inmaculada Concepción

15 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Deportes

Ogleidis Suárez y boxeadores aragüeños se lucieron en la Gala de Boxeo Verde

15 de diciembre de 2025 Beatriz Guilarte