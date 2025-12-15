Barbacoas se vistió de fe tras emotiva celebración en honor a la Virgen Inmaculada Concepción

CIUDAD MCY.-El municipio Rafael Guillermo Urdaneta, en Aragua, vivió una jornada de profunda devoción y unidad comunitaria al celebrar las festividades en honor a su patrona, la Virgen Inmaculada Concepción. Cientos de habitantes de Barbacoas se congregaron en un emotivo acto de fe que reafirma las tradiciones y el espíritu de la localidad.

​La celebración central incluyó una procesión por las calles del pueblo, seguida de una emotiva Misa donde la comunidad se reunió para rendir homenaje a su Santa Patrona, fortaleciendo los lazos de fe y unidad.

​»Nos llena de orgullo y esperanza ver cómo, año tras año, la fe y la unión de nuestra gente siguen iluminando el corazón de nuestro pueblo», expresó el alcalde Julio Melo.

Asimismo, la máxima autoridad local señaló que ​las festividades, que vistieron de gala a Barbacoas, son un recordatorio de la importancia de mantener viva la herencia espiritual y cultural.

​La jornada también sirvió para enaltecer el trabajo y la dedicación de quienes contribuyen al desarrollo cultural y espiritual del municipio. Por tal razón, en sesión solemne efectuada con apoyo del presidente Nicolás Maduro y gobernadora Joana Sánchez, el alcalde Julio Melo, junto al honorable Concejo Municipal, otorgaron un reconocimiento.

«Reconocemos hoy el verdadero cimiento de nuestra comunidad que reside en cada mujer y hombre de Urdaneta. Es su invaluable compromiso el que alimenta el alma de nuestro pueblo y nos impulsa a construir el futuro de esperanza que merecemos», apuntó Melo.

Enfatizó que este tipo de celebraciones refuerza el mensaje de que, unidos, la comunidad sigue construyendo un futuro lleno de esperanza y progreso. «Son ellos, la gente de Urdaneta, quienes con su dedicación y profunda devoción se han convertido en guardianes de nuestra identidad. Su compromiso es el que late en el corazón de Barbacoas y fortalece nuestro espíritu colectivo.»

