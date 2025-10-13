Mujeres de San Mateo realizaron toma de semáforo para crear conciencia en el Mes Rosa

Las féminas animaron a los transeúntes con el espíritu de esperanza y solidaridad que las envuelven para apoyar a la comunidad que padece de este tipo de cáncer

CUIDAD MCY.-En el marco de la conmemoración del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama (Mes Rosa), mujeres de la Fundación Casa de las Mujeres Guerreras de Dios llevaron a cabo una vibrante toma de semáforo denominada “Vístete de Rosa”, en el centro de San Mateo, específicamente en la calle Colombia, capital del municipio Bolívar, con el objetivo de promover la prevención y detección temprana de esta enfermedad.

Las participantes realizaron un pancartazo y volanteo, entregando material gráfico informativo a la ciudadanía. Con entusiasmo, abordaron a transeúntes y conductores, pintando las ventanas de los vehículos con frases alusivas al Mes Rosa, transformando por momentos la rutina del tráfico en un espacio de concienciación.

UN MENSAJE DE LUCHA Y ESPERANZA

La presidenta de la Fundación Casa de las Mujeres Guerreras de Dios, Leybis Rodríguez, destacó la importancia de estas acciones para salvar vidas. «Estamos incentivando a las mujeres a que se toquen para prevenir una de las principales causas de muertes en las mujeres a nivel mundial», afirmó.

Rodríguez informó que hay diversas actividades planificadas para todo el mes como jornadas médicas de despistaje de cáncer de mama, charlas dictadas en varios sectores del municipio por psicólogos y sociólogos expertos en el tema, conversatorios de bienestar emocional, y múltiples taller, entre otras.

Por su parte, Johanna Tellechea, psicóloga de la Fundación, hizo hincapié en el impacto emocional de la enfermedad y la necesidad de apoyo. «Lo importante de esta actividad es que las que no padecen la enfermedad pierdan el miedo de hacerse el examen, y que las que lo padecen se sientan apoyadas y fortalecidas no solo por la familia sino también por la comunidad», señaló Tellechea.

Una de las mujeres que participó activamente, Desiré Sarmiento, expresó su emoción por formar parte de esta iniciativa a la que asistieron felizmente y le extendió un mensaje a todas las mujeres de ser consciente en cuanto a su salud y hacerse su chequeo anual para verificar que todo esté en orden.

La Fundación Casa de las Mujeres Guerreras de Dios reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de la mujer en el municipio Bolívar, invitando a la comunidad a sumarse a las actividades programadas durante el Mes Rosa.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CIUDAD MCY