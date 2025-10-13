Concejo Municipal de Revenga conmemoró el 11° aniversario de la Misión Robert Serra

CIUDAD MCY.- En un acto celebrado en la sede de la Cámara Municipal de El Consejo, municipio José Rafael Revenga, se llevó a cabo una Sesión Especial para conmemorar el 11° aniversario de la Misión Robert Serra “Jóvenes de la Patria” y honrar la siembra del joven revolucionario que da nombre a esta iniciativa.

La jornada contó con la presencia de concejales, líderes políticos, sociales y juveniles, encabezados por la vicepresidenta del Poder Legislativo, abogada Maiba Martínez, y el presidente de la Cámara Municipal, profesor Jhonny Alarcón, quien además fungió como Orador de Orden y recibió la orden Robert Serra en su única clase. También participaron el diputado Carlos Morales y representantes de la juventud organizada del municipio.

Durante su intervención, Alarcón resaltó el legado de Robert Serra como símbolo de lucha, compromiso y liderazgo juvenil, pilares fundamentales para la construcción de una Venezuela potencia en el siglo XXI. Su discurso evocó el espíritu transformador de la juventud y su papel protagónico en el desarrollo del país.

En el marco de la sesión, se reconoció el esfuerzo de jóvenes que, desde distintos ámbitos como la cultura, el deporte y el trabajo comunitario, contribuyen activamente al fortalecimiento de la sociedad. Como parte del homenaje, se impuso la Orden Robert Serra en su única clase al profesor Jhonny Alarcón, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con las nuevas generaciones.

Para el gobierno nacional, regional y municipal, exaltar el talento juvenil es una prioridad. La juventud de Revenga se distingue por su vocación, creatividad y entrega, cualidades que auguran un futuro prometedor en la construcción de un entorno sano, inclusivo y lleno de oportunidades.

PRESNA ALCALDÍA DE REVENGA | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA