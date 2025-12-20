Corposalud fortalece la unión institucional con celebración navideña para sus trabajadores

El evento sirvió como plataforma para proyectar las metas del año entrante, enviando un mensaje de optimismo y prosperidad a cada uno de los presentes

CIUDAD MCY- La Corporación de Salud llevó a cabo un emotivo compartir navideño con el objetivo de honrar la labor desempeñada por todo su talento humano durante el año fiscal. La actividad, que se desarrolló en un ambiente de hermandad y júbilo, logró reunir a las distintas fuerzas que integran la institución, incluyendo a los directores de los centros hospitalarios, jefes de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), así como al personal administrativo y obrero que diariamente garantiza el funcionamiento del sistema público de salud.

Durante el compartir, los asistentes disfrutaron de una programación diseñada para el sano esparcimiento que incluyó un almuerzo tradicional navideño, música en vivo y diversas dinámicas grupales.

Este encuentro permitió que los trabajadores de las diferentes áreas compartieran experiencias fuera del entorno asistencial, fortaleciendo los lazos de compañerismo a través de las risas y la sana recreación.

La música y el baile fueron protagonistas, creando un clima de celebración que sirvió como reconocimiento al compromiso demostrado por cada empleado en sus respectivas funciones.

Uno de los momentos más destacados de la celebración fue la realización de rifas y entregas de presentes, actividades que buscaron incentivar y agradecer la mística de trabajo de la gran familia de Corposalud. Las autoridades presentes aprovecharon la oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados durante el año laboral que culmina, destacando que el éxito institucional es el resultado directo del esfuerzo conjunto de todos los niveles que hacen vida en la corporación.

El adjunto a la secretaría de Salud, Román Cabello expresó su agradecimiento por la labor de todos los integrantes de Corposalud durante todo el año «desearle# que este 2026 sea como se está despidiendo el año 2025, lleno de paz, de armonía, de tranquilidad, y de puras cosas buenas. Le pedimos al Hijo de Dios que nos traiga paz a nuestros corazones y que el 2026 seguiremos venciendo como hasta ahora» comentó.

Sandra González, miembro del personal administrativo de la institución le extendió un agradecimiento a la gobernadora Joana Sánchez y la autoridad única en Salud, Yosmary Lombano, por el esfuerzo que hicieron para llevar a cabo el armonioso momento.

El director del ASIC Fundación Agua, Jesús Colmenares se mostró emocionado por la participación de los 43 ASIC que conforman el territorio y por la creación de estos espacios de reconocimiento y esparcimiento que tanto se merecen por su invaluable desempeño.

La institución cerró la actividad reafirmando su voluntad de seguir trabajando por el bienestar de la colectividad, iniciando este nuevo ciclo con la energía renovada y el firme propósito de alcanzar nuevos éxitos en materia de salud pública para beneficio de toda la población.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CIUDAD MCY