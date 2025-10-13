Ciudad MCY

HCM realizó Jornada Visual 2025 a pacientes de oftalmología

PorMilexis Pino

Oct 13, 2025

Un total de 50 personas recibieron atención médica durante la jornada

CUIDAD MCY.-En el marco de la semana del Día Mundial de la Visión, el personal de especialistas, enfermería y residentes del servicio de oftalmología del Hospital Central de Maracay (HCM), realizó una campaña de salud visual, donde se beneficiaron 50 personas de diferentes edades.

La actividad se llevó a cabo con el propósito de promocionar la salud visual, prevenir enfermedades visuales y atender gratuitamente al mayor número de aragüeños.

Es importante mencionar que en esta jornada se atendió al público en general y a trabajadores de los diferentes servicios del centro de salud, donde se pudo detectar glaucomas, vicios refractarios no corregidos, cataratas seniles, entre otras afecciones de la visión; además se contó con la colaboración de laboratorios y de especialistas en optometría.

Con estas iniciativas se reafirma el compromiso del Presidente Nicolás Maduro, la Ministra de Salud Magaly Gutiérrez, de la mano de la Gobernadora Joana Sánchez y de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, de implementar políticas que promuevan la salud de calidad a todos y todas por igual.

PRENSA HCM | FOTOS: PRENSA HCM

