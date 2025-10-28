Muralistas transforman el paisaje urbano de Bolívar

Los trabajos se desarrollan en varios puntos de la jurisdicción, invitando a residentes y visitantes a ser testigos de esta renovación visual que celebra el patrimonio de los sanmateanos

CIUDAD MCY.- La apariencia urbana del municipio Bolívar está experimentando una transformación gracias a un proyecto de embellecimiento ejecutado por muralistas locales.

Mediante la técnica de mano alzada, estos artistas están creando obras de gran formato en diversos espacios públicos, con el objetivo primordial de enaltecer y reforzar la identidad cultural e histórica del pueblo de San Mateo.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las labores de recuperación de espacios públicos clave que adelanta el equipo de servicios públicos de la alcaldía del municipio Bolívar, siguiendo los lineamientos de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y respaldados por la alcaldesa de la localidad Marisol Rodríguez.

Los trabajos se centran en devolver el brillo a áreas estratégicas de la jurisdicción, utilizando el arte como un vehículo para la cohesión social y el sentido de pertenencia.

Cada mural no solo representa una mejora estética, sino que, según la información difundida en las redes de la alcaldía, busca ser un reflejo palpable de la narrativa y el acervo colectivo de la comunidad. Las pinceladas plasman historias y elementos característicos de los sanmateanos, convirtiendo paredes y muros en lienzos que narran el pasado y el presente del municipio.

“Estamos recuperando espacios públicos clave de nuestra municipalidad, no con pintura simple, sino con el color, la visión y el talento inigualable de estos artistas. Cada pincelada en estos murales es una historia, un pedazo de nuestra identidad colectiva”, reza el texto de la publicación.

El proyecto es una clara demostración del compromiso de la gestión municipal con la cultura y la recuperación del ornato, integrando la labor artística a la agenda de mejoramiento urbano.

REINYMAR TOVAR | FOTOS CORTESÌA