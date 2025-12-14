Navidades Felices Venezuela Ríe 2025 busca continuar la felicidad colectiva

Ciudad MCY.-Diferentes actividades que se realizan mediante el Plan Venezuela Ríe Navidades 2025, que se inició en octubre pasado, están enfocadas en llevar felicidad, entretenimiento y bienestar en colectivo a las familias venezolanas en todo el país, tanto a niños, jóvenes y adultos, como a adultos mayores, informó el viceministro para la Organización y Participación de la Juventud, Darío Vivas.

“Con este plan Navidades Felices, Venezuela Ríe 2025, vemos cómo nuestro presidente está enfocado en llevarle la felicidad al pueblo, en llevarle la felicidad a las comunidades y para cada una de las Comunas y Circuitos comunales”; agregó el funcionario, durante un programa especial transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), a 11 días para la celebración de la Nochebuena y el nacimiento del Niño Jesús en todos los hogares de la patria.

Al agradecer al Canal del Estado venezolano por este espacio televisivo, comentó que todas las familias están pendientes de las Navidades, porque el mes de diciembre es una tradición de alegría y dar a Dios Todopoderoso las gracias de llegar al término de un año de trabajo y esfuerzo.

En este contexto, dijo que el plan Venezuela ríe, busca -sobre todo en estos tiempos- facilitar recreación y actividades tradicionales dentro de cada una de las Comunas, Circuitos Comunales, Bases de Misiones, barrios, urbanismos, salas de autogobierno y espacios públicos.

“En todo el territorio nacional, para fomentar espacios de recreación (…) pueden ser parrandas, pueden ser actividades recreativas, juegos de dominó, bolas criollas, hacer las hallacas y arepas, que están realizando diferentes voluntarios en la Red de Recreación”, informó, como ejemplos.

Derecho a la recreación y felicidad

El viceministro aseveró que todos los venezolanos tienen el derecho a la recreación, la felicidad y al entretenimiento, sobre todo en estas épocas festivas. “Todos tenemos esta oportunidad que nos está dando, ahorita, en diciembre, el presidente Maduro, para salir un poco de esa cotidianidad”, ejemplarizó, destacando especialmente el escape de las redes sociales que bombardean de preocupaciones a sus usuarios, que son prácticamente todos los seres humanos.

Destacó, además, el impacto de actividades que se puedan hacer en familia, en grupos y en lugares donde pueda haber más afluencia de personas. Así, la organización de este plan para la participación colectiva, de la juventud, los adultos mayores, los estudiantes y en general los venezolanos y venezolanas de cualquier edad, se hacen en cualquier comunidad, para practicar caimaneras de pelotica de goma, juegos tradicionales y deportes en general, entre otras.

“Porque afuera las noticias son, mira, de que nos estamos «cayendo», pero aquí tú vas a cualquier lugar y todo el mundo ya está en la calle, buscando los estrenos, haciendo las hallacas y preparándose para ver a la mamá o a la abuela en Navidad”.

Finalmente, Vivas aseveró que Venezuela ríe y celebra esta Navidad y fin de año, y es el objetivo principal para organizar estas actividades y espacios de recreación y continuar la felicidad que todos nos merecemos en la nación bolivariana.

“Que dentro de nosotros está la esperanza de que hay una Venezuela que sale adelante, que sabe que aquí sí hay oportunidades, sobre todo para los chamos, que tal vez ahorita en vacaciones de diciembre, no saben qué hacer (…) El objetivo principal es llevar alegría, esperanza, es salir un poco de la rutina y vernos en unidad, vernos que aquí hay un pueblo que está disfrutando sus Navidades”, resumió.

VTV| FOTO CORTESÍA