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Neymar regresa a la Canarinha para Mundial de Fútbol

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PorLuisa Pedroza

May 19, 2026

CIUDAD MCY.- El director técnico de la selección brasileña de fútbol, Carlo Ancelotti, anunció la lista de 26 jugadores para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, con el regreso del astro Neymar como principal novedad.

La convocatoria, presentada en la ciudad de Río de Janeiro y transmitida en vivo por televisión, mezcla experiencia internacional con jóvenes figuras que militan en clubes europeos y brasileños, para buscar la sexta corona universal de la llamada Canarinha.

Como porteros figuran en la relación Alisson Becker, Ederson y Bento. Entre los defensores convocados están Marquinhos, Bremer, Gabriel Magalhães, Danilo, Alex Sandro, Douglas Santos, Wesley França y Roger Ibañez.

En el mediocampo están Casemiro, Bruno Guimarães, Andrey Santos, Fabinho, João Gomes, Gabriel Sara y Lucas Paquetá. Además de Neymar, el ataque tiene a Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, João Pedro y Luiz Henrique.

La inclusión de Neymar, actualmente en el club Santos, marcó el mayor foco de atención del conjunto, luego de meses de dudas sobre su estado físico y la continuidad en la selección nacional. Brasil integra el Grupo C de la cita mundialista que por primera vez en la historia reunirá a 48 equipos, y debutará contra Marruecos el 13 de junio para después medirse a Haití (19) y Escocia (24).

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA 

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Por Luisa Pedroza

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