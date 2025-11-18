Nicolás: el origen se proyectará en los 5.336 circuitos comunales del país

CIUDAD MCY.- La película biográfica sobre el presidente de Venezuela, titulada Nicolás: el origen, llegará a todos los circuitos comunales y comunas del país en forma de cine foro y a petición de las comunidades, anunció este martes el vicepresidente para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez.

Desde la sede de la Fundación Casa de las Letras Andrés Bello, en Caracas, donde se hizo una función especial para movimientos sociales, Rodríguez explicó que esta producción fue idea de un grupo de jóvenes creadores que con “austeridad absoluta”, con sus propios equipos y con actores que, en su mayoría, jamás habían actuado, “quisieron hacerle un regalo, un tributo al compañero Nicolás”. Fue estrenada el año pasado y estaba pensada en capítulos para redes sociales, pero “luego agarró una fuerza gigantesca y terminó pasándose por medios de comunicación y plataformas alternativas”, agregó.

En este contexto, el vicepresidente del área Social recordó que esta película fue vista en la cuenta YouTube del presidente Maduro por más de 250.000 personas y luego “la cuenta fue extrañamente tumbada”. “Pero bueno, no importa, porque somos millones que las estamos reproduciendo”, dijo.

ESTA HISTORIA CONTINUARÁ

En vista del éxito de la película y a que no abarcaba toda la vida del mandatario venezolano, los creadores siguieron investigando y en los próximos días van a presentar una segunda etapa de la vida de Maduro, esta vez desde que conoció al expresidente Hugo Chávez en la cárcel de Yare, hasta que llegó a la Presidencia de la República.

Cabe destacar que Nicolás: el origen cuenta la vida del jefe de Estado desde que nació hasta que conoció a Chávez y buena parte del guion se sustenta en el libro biográfico escrito por Ana Cristina Bracho.

“Queremos estos días, como tributo a ese gran compañero que es Nicolás Maduro, presentar la película. Nos hemos puesto la meta de presentarla en las 5.336 comunas o circuitos comunales, un trabajo que las redes de los movimientos sociales van a llevar adelante”, expresó.

PRENSA VICEPRENSIDENCIA SOCIAL | FOTOS: PRENSA VICEPRESIDENCIA SOCIAL