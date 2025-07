Nieves Arango se alzó con tres preseas en la Batalla de Carabobo

*** La aragüeña ganó tres preseas en la competición de Tiro con Arco y demostró su excepcional talento, disciplina y dedicación

CIUDAD MCY.-En las instalaciones del Instituto Regional del Deporte de Aragua fue recibida por todo lo alto la atleta Nieves Arango, luego de gran actuación en el Torneo Batalla de Carabobo 2025 de Tiro con Arco, en el que se alzó con tres medallas: dos de oro y una de plata.

Arango recibió un reconocimiento de manos del presidente del IRDA Carlos España y su vicepresidente Edgardo Díaz, en nombre de la vocera del poder popular en la gobernación del estado Bolivariano de Aragua, Joana Sánchez por sus impresionantes resultados, que la posicionan como una de las figuras más prometedoras de este deporte a nivel nacional y también marcó su reincorporación oficial a la selección de Venezuela.

La atleta, exhibió un dominio notable a lo largo de la competencia, y aseguró el primer lugar en la ronda clasificatoria.

Su destreza le permitió obtener la medalla de oro en dos categorías: la ronda clasificatoria y la ronda olímpica por equipo mixto.

Además, obtuvo una merecida medalla de plata en la ronda olímpica individual, consolidó un palmarés que refleja su alto nivel competitivo y versatilidad.

SATISFACCIÓN Y ORGULLO

La atleta expresó su satisfacción y orgullo: “Gracias a mis resultados, he vuelto a formar parte de la selección de Venezuela”.

También enfatizó el honor que representa para ella “representar a Aragua es un gran orgullo, y traer medallas es sumamente gratificante. Continuaré preparándome para alcanzar más logros”.

PROFUNDA GRATITUD

La arquera aragüeña extendió su agradecimiento al presidente del IRDA Carlos España y su directiva, “Esta nueva dirección ha sido fundamental, ya que he recibido un apoyo significativo, lo cual no siempre fue el caso anteriormente. Se han visto resultados y me han ayudado muchísimo”, afirmó.

Finalmente, Nieves Arango expresó su profunda gratitud: “Quiero agradecer a la gobernadora Joana Sánchez por el apoyo constante”.

MIRADA HACIA EL FUTURO

Ahora la atleta aragüeña se enfocará en su próximo objetivo: “A partir de ahora, iniciaré una concentración para los Juegos Bolivarianos, programados para septiembre. Este torneo reciente fue crucial para la selección de los atletas que representarán a Venezuela en la disciplina. Espero, con la ayuda de Dios, poder representar dignamente a Aragua y a Venezuela en los Juegos Bolivarianos de 2025”.

ACTUACIÓN DESTACADA DE LOS MASCULINOS

En la rama masculina Aragua también destacó con varios pódiums, con la gran participación de Eduardo González y Carlos Jaimes en el Torneo Batalla de Carabobo 2025 de Tiro con Arco, sumando entre las dos cuatro preseas.

González sobresalió al ganar medalla de oro en la ronda clasificatoria y ronda olímpica individual adulto, así como plata en ronda olímpica individual abierta.

Por su parte, Carlos Jaimes, se alzó con el oro en la ronda olímpica por equipo mixto.

