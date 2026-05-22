Nueva temporada de Cien años de soledad ya tiene fecha de estreno

CIUDAD MCY.- La plataforma de streaming Netflix anunció oficialmente que la segunda y última parte de la serie Cien años de soledad, basada en la obra cumbre del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, se estrenará el próximo 5 de agosto.

Esta segunda entrega constará de siete episodios que abordarán el progreso, la llegada de la modernidad y la inevitable decadencia del mítico pueblo de Macondo, culminando con los capítulos el 26 de agosto.

Tras el rotundo éxito mundial de la primera parte (estrenada en diciembre de 2024), donde se mostró la fundación de Macondo por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, los nuevos capítulos profundizarán en el devenir de la familia.

«En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena», señaló Netflix en su comunicado.

La trama recorrerá momentos cruciales del libro, como la firma del armisticio tras las guerras civiles del coronel Aureliano Buendía y la llegada del tren, que abrirá las puertas a la devastadora fiebre de la compañía bananera.

AGENCIAS

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