Con jornada Social abrió la Casa del Abuelo en Las Guacamayas

CIUDAD MCY.- Con amor y alegría, abuelos y abuelas de la Patria que hacen vida en la parroquia Las Guacamayas, abrieron las puertas de la Casa del Adulto Mayor en el cual convergen 54 círculos de abuelos.

El acto de apertura de la casa se realizó con una jornada social de atención en materia de salud, con la participación de 400 abuelos, incluyendo al círculo Renacer y Flor de la Juventud de las comunas Cacique Guaracarima y Socialista Las Mercedes, respectivamente, quienes asistieron como invitados.

Marcel Rodríguez, vocero de los abuelos y abuelas de Las Guacamayas, dijo sentirse contento y complacido con la apertura de la casa del abuelo de la comuna Agroecológica Valles de Guacamaya.

“Esta es la casa de todos los abuelos y abuelas de Las Guacamayas, es un logro alcanzado con el apoyo de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, gobernadora Joana Sánchez y nuestro alcalde Juan Carlos Sánchez… Hoy se está realizando una jornada social a la cual se suma el equipo de médicos del Seguro Social, beneficiando a 400 personas”, indicó el señor Rodríguez.

Además de atención médica, los adultos mayores disfrutaron de juegos como bolas criollas y dominó, además de bailes y coreografías por parte de los círculos Renacer y La Flor de la Juventud.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA