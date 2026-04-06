Obra La Resurrección superó las expectativas de los aragüeños

Los protagonistas expresaron emociones que lograron adaptarse con el contexto histórico de la época logrando un ambiente de profunda espiritualidad
CIUDAD MCY.- El majestuoso Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) fue el escenario de la obra teatral “La Resurrección”, una producción que relata los acontecimientos clave de la vida, pasión y muerte de Jesucristo.
La obra destacó por una impecable narrativa visual que transportó a los asistentes a tiempos bíblicos logrando un ambiente de profunda espiritualidad.
La puesta en escena contó con la participación de 40 artistas que dieron vida a los protagonistas de esta historia.
Los actores interpretaron, además de Jesús de Nazaret, a María Magdalena, José, María, Juan el Bautista entre otros.
Más allá del valor artístico, “La Resurrección” logró superar todas las expectativas del público aragüeño, ya que no solo mostró escenas realistas, sino que también transmitió un mensaje de reflexión y salvación.
IRENE RODRÍGUEZ
FOTOS :CORTESÍA