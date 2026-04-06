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Obra La Resurrección superó las expectativas de los aragüeños

PorLuisa Pedroza

Abr 6, 2026

Los protagonistas expresaron  emociones que lograron adaptarse con el  contexto histórico de la época logrando un ambiente de profunda espiritualidad

CIUDAD MCY.- El majestuoso Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) fue el escenario de la obra teatral “La Resurrección”, una producción que relata los acontecimientos clave de la vida, pasión y muerte de Jesucristo.

​La obra destacó por una impecable narrativa visual que transportó a los asistentes a tiempos bíblicos logrando un ambiente de profunda espiritualidad.

​La puesta en escena contó con la participación de 40 artistas que dieron vida a los protagonistas de esta historia.

Los actores interpretaron, además de Jesús de Nazaret, a  María Magdalena, José, María, Juan el Bautista  entre otros.

​Más allá del valor artístico, “La Resurrección” logró superar todas las expectativas del público aragüeño, ya que no solo mostró escenas realistas, sino que también transmitió un mensaje de reflexión y salvación.

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS :CORTESÍA

Por Luisa Pedroza

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