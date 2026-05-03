Obras Públicas y Transporte unifican esfuerzos por la movilidad

​Esta alianza interministerial busca unificar esfuerzos técnicos y operativos para transformar la red vial del país.

El ministro Ramírez destacó que la prioridad central es la optimización de la movilidad nacional y el robustecimiento de la infraestructura existente a través de una articulación institucional sin precedentes.

»La articulación institucional es clave para garantizar servicios eficientes y de calidad para todo el pueblo», afirmó Ramírez.

RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN CARACAS

​En su rol como vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez Luces también informó sobre el avance de proyectos de preservación patrimonial.

Actualmente, cuadrillas especializadas ejecutan labores de mantenimiento y restauración integral en la Iglesia Nuestra Señora de Altagracia, ubicada en el centro histórico de la capital.

Los trabajos en este templo, considerado una joya arquitectónica de Caracas, incluyen:

Recuperación de fachadas y espacios internos.

​Labores de embellecimiento para la dignificación del culto.

​Preservación de elementos históricos para el disfrute de los feligreses.

​»Estamos restaurando nuestra historia», señaló el ministro, resaltando que la recuperación de estos espacios no solo tiene un valor religioso, sino que forma parte de un plan integral para devolverle el esplendor a los monumentos más emblemáticos de la nación.

FUENTE : PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO : CORTESÍA