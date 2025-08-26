Octava edición del Aragua Cup se disputará en el Giuseppe Antonelli

*** El modelo de clasificación tendrá variantes según la categoría, pues dependerá del número de oncenas inscritas en la contienda

El estado Aragua se convertirá en el epicentro de la movida futbolera con la realización del Aragua Cup 2025, torneo que busca sumar grandes experiencias y sana competitividad a los nuevos jugadores.

La octava edición de este evento tendrá como escenario el estadio Giuseppe Antonelli, localizado en el municipio Francisco Linares Alcántara, con la participación de 27 equipos menores en 10 categorías.

El evento se desarrollará desde el miércoles 27 hasta el domingo 31 de agosto, bajo la organización de Carlos Corredor y un staff altamente calificado. La copa está avalada por la Asociación de Futbol del estado Aragua y la Federación Venezolana de Futbol.

En ese sentido, Corredor mencionó que esperan la representación de más de cinco estados. “La idea es incentivar a los atletas y representantes seguir apoyando el deporte, y en especial este torneo en todo el territorio venezolano para ampliar las fronteras”.

El modelo de clasificación tendrá variantes según la categoría, pues todo depende del número de inscritos, pero sí aclaró que, se premiarán a los mejores clubes por niveles.

El detalle de esta jornada son los múltiples reconocimientos que los organizadores tienen para los campeones. “Tenemos premios para el campeón goleador, sorpresas para los equipos ganadores, como balones, minas, conos, entre otros” detalló Carlos Corredor.

Al nivel técnico, el torneo será dirigido por árbitros capacitados y equipos de última tecnología para mejorar la vista dentro del campo.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | CIUDAD MCY