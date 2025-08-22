Optimización de servicios públicos mejora calidad de vida de sanmateanos

***Los trabajos enmarcados en la 2T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, ha mejorado el buen vivir de los ciudadanos****

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por optimizar los servicios públicos y darle respuestas inmediata a los habitantes del municipio Bolívar, se realizó la sustitución de 60 metros lineales de colectores de agua servidas en la urbanización 25 de marzo, vereda 8.

Estos trabajos que favorecieron a más de 17 familias de la zona, fueron gracias a las solicitudes hechas en el Sistema del 1×10 del Buen Gobierno, en perfecta articulación con el Gobierno regional y municipal.

Estas acciones forman parte de las políticas de atención integral impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, en coordinación con la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y la alcaldesa de la jurisdicción, Marisol Rodríguez, quienes han sumado esfuerzos para responder de manera efectiva a las necesidades más sentidas de la población.

La obra contempló labores de excavación, retiro de tuberías deterioradas e instalación de nuevos colectores de aguas servidas de 10 pulgadas de diámetro, corrigiendo afectación por colapso que afectaba a las viviendas, con el propósito de restablecer el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento.

Los vecinos y vecinas de la urbanización 25 de marzo se mostraron agradecidos y felices por la restauración de las aguas servidas que los afectó durante 4 meses.

Margarita Orgiles expresó que la alcaldesa de la localidad, Marisol Rodríguez se comprometió a solucionar esta problemática y lo cumplió.

«En campaña la alcaldesa visitó mi casa y vio que estábamos colapsados con las aguas negras y se comprometió que al ganar la Alcaldía iba a resolvernos esta problemática y gracias a Dios cumplió su palabra» afirmó la ciudadana.

Orgiles señaló que de manera rápida gracias a las perfectas articulaciones de los niveles de gobierno se dio respuesta inmediata a las aguas servidas.

» Yo hice la solicitud por la aplicación del 1×10 del Buen Gobierno y rápidamente con la alcaldía y el personal de Hidrocentro solucionaron el problema» puntualizó.

Luis Coronado comentó » Teníamos 4 meses con esta situación, que nos afectaba a nosotros los adultos mayores, niños y discapacitados » expresó el abuelo.

“De verdad que gracias a Dios resolvieron este problema, es muy importante para nosotros como ciudadanos que nuestras solicitudes sean respondidas a tiempo».

RESTAURACIÓN DE ALCANTARILLA

Garantizar el bienestar del pueblo aragüeño, ha sido una de las principales acciones que ha orientado la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, es por ello que la alcaldesa del municipio Bolívar, siguiendo esas directrices llevó a cabo la restauración de una alcantarilla en la avenida principal de la comuna Antonio Ricaurte, que no había sido reparada hace 20 años.

Los trabajos enmarcados en la 2T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, fueron realizados por las cuadrillas especializadas de la alcaldía, que se desplegaron en el sitio ejecutando labores de excavación y limpieza de aguas residuales.

Para la comunidad esta obra de recuperación no solo representa la solución de un problema estructural, sino también un signo de respuesta inmediata por parte de la líder municipal

Así lo expresó Graciela de Sousa, comerciante de la zona quien aseguró que después de años, fue atendida la problemática.

» Súper feliz con esta restauración que era muy necesaria, porque tenía más de 20 años que no era reparada y la alcaldía trabajando día y noche la solucionó» mencionó Sousa.

Con este avance, la jurisdicción inicia una nueva etapa de recuperación de su infraestructura y la optimización de los servicios públicos, para garantizar la mayor suma de felicidad posible del pueblo sanmateano.

