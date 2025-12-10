Orfebres participan en sexta Feria Nacional de Artesanía

CUIDAD MCY.-Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) exponen piezas de orfebrería y joyería en la sexta Feria Nacional de Artesanía, que se celebra actualmente en la Galería de Arte Nacional (GAN), ubicada en Bellas Artes, Caracas, donde muestran su talento, dedicación y la sensibilidad artística que sostiene este noble oficio.

En este sentido, la exposición universitaria presenta una rica diversidad de obras que combinan búsquedas personales y sólidos procesos formativos, entre los que destacan:

​Samira Sánchez exhibe unas yuntas inspiradas en sus ancestros Kariña.

​Juan Pablo Banfield (estudiante de primer semestre) muestra delicados marca libros trabajados en latón.

​Abigail Piñero (Cohorte VII) presenta un elegante anillo de latón con baño de oro y perlas.

​Daniela Díaz (Cohorte V) expone un anillo que fusiona latón, madera y resina.

​Reimaris Itanare (Cohorte VII) comparte piezas de joyería en latón con bases técnicas avanzadas.

​La muestra ofrece al público la oportunidad de apreciar el valor simbólico, técnico y cultural de cada pieza, así como el compromiso de los creadores con un oficio que transforma el metal en narrativas de identidad, memoria y expresión contemporánea.

​Con esta participación, la Unearte, con el acompañamiento docente e institucional, reafirma el rol de la orfebrería como una disciplina artística fundamental, donde cada obra es reflejo de creación colectiva y proyección de futuro para el arte venezolano.

