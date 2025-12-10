El Sistema cerrará el año con la presentación de Las Bodas de Fígaro

CUIDAD MCY.-Integrantes de El Sistema invitan a los caraqueños a disfrutar de las tres funciones de Las Bodas de Fígaro, con la dirección del maestro Christian Vásquez, para marcar el cierre de la celebración de los 50 años de su fundación.

El montaje contará además con Marco Gandini y Massimiliano Bullo como coach vocal de la producción. Las tres funciones tendrán lugar en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música.

Los días 12, 13 y 14 de diciembre se realizarán las funciones de Las Bodas de Fígaro, tres fechas que cierran un año de celebración con conciertos y actividades musicales. Durante estas tres funciones, participarán integrantes de la vocal nacional Simón Bolívar y la joven coral Ángel Sauce, dirigidos por la batuta de Christian Vásquez.

Tres elencos y 29 solistas formarán parte de la obra. “Obliga a entenderla desde el punto de vista dramático, lo que está sucediendo, pero musicalmente tiene una belleza, una riqueza y un sabor dulce, bellísimo de hacer. Para mí, cada vez que se hacen esas partes musicales es como un bálsamo”, expresó Anderson Piaspán, el actor que representará a Fígaro.

Las Bodas de Fígaro es una obra bufa o de comedia, considerada una de las mejores creaciones de Mozart y una de las obras más importantes de la historia de la música.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA