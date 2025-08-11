Organismos promueven seguridad vial para motorizados en el municipio Revenga

CIUDAD MCY.- En el marco del operativo “Vacaciones Seguras”, distintos organismos unieron esfuerzos para promover la seguridad vial entre los motorizados del municipio José Rafael Revenga.

La jornada, impulsada por la Oficina Nacional de Atención Integral a las Víctimas de Violencia, el Frente Preventivo, Protección Civil, la Policía de Aragua y la Jefatura de Transporte municipal, se centró en concientizar sobre el uso obligatorio del casco y el cumplimiento de las normas de tránsito.

La actividad tuvo como objetivo principal sensibilizar a los conductores de motocicletas sobre la importancia de asumir una conducta responsable en las vías, tanto por su seguridad como por la de sus acompañantes.

Durante la jornada, se ofrecieron charlas informativas en las que se expusieron los lineamientos establecidos en la Ley de Tránsito Terrestre, publicada en la Gaceta Oficial N° 5420, destacando el rol del casco como elemento vital para la protección del conductor.

Yeissia Segovia, representante de la Oficina Nacional de Atención Integral a las Víctimas de Violencia, subrayó que esta iniciativa busca fomentar una cultura de prevención en el sector motorizado, contribuyendo a la construcción de una Revenga más segura.

En ese mismo sentido, Lisbeth Páez, directora de Protección Civil del municipio, enfatizó que “el uso obligatorio del casco para el sector motorizado es esencial para la seguridad y la responsabilidad vial; lo que queremos es salvar vidas y es por ello que concientizamos a la población”.

Los motorizados que participaron en la jornada valoraron positivamente la iniciativa, reconociendo la necesidad de asumir un compromiso con su propia seguridad.

“Nos pareció adecuada y necesaria esta charla para la prevención y disminución de accidentes de tránsito. Es importante que todos tengamos responsabilidad con nosotros mismos y con nuestros acompañantes”, expresaron algunos de los asistentes.

Prensa Alcaldía de Revenga || FOTOS: CORTESÍA