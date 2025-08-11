Realizada tercera «Fiesta de Vacunas» en Maracay

***Los profesionales inmunizaron a niños, jóvenes y adultos con dosis de Fiebre Amarilla, Toxoide, Pentavalente y Polio Intramuscular***

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por priorizar la salud de los aragüeños, el equipo de inmunizaciones del hospital Los Samanes de Maracay culminó con total éxito la tercera “Fiesta de Vacunas”, jornada enmarcada a las iniciativas del Gobierno Bolivariano que busca promover la vacunación y proteger a la población en todos los estratos sociales.

La significativa actividad se desarrolló en la comunidad Los Samanes, donde los profesionales inmunizaron a niños, jóvenes y adultos con las dosis de Fiebre Amarilla, Toxoide, Pentavalente y Polio Intramuscular.

Egleé López, directora del hospital Los Samanes, enfatizó que durante la jornada se colocaron más de 80 dosis, en 43 pacientes, entre ellos adultos y pediátricos para una protección contra futuras afecciones.

Esta tercera “Fiesta de Vacunas” se realizó con total éxito en Los Samanes y reafirmó el compromiso del Gobierno Bolivariano para la prevención y el bienestar de la comunidad, reforzando la importancia de la vacunación como herramienta fundamental para la salud pública.

Cabe resaltar que, estas jornadas se están realizando en diversos centros de salud, puntos de vacunación, plazas y comunidades del país con el objetivo de proteger a la población contra diversas enfermedades.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA