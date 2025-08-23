Ornelis Ortiz hace su mejor marca en el triple Panamericano Jr. de Asunción

Ciudad MCY.-Ornelis Ortiz hizo el mejor salto de su vida y quedó a solo 4 centímetros del bronce en el triple femenino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, prueba que conquistó la cubana Lidsay González con 13.96 metros.

Ortiz realizó de forma irregular la ronda de seis saltos con dos de ellos nulos, marcó 12.88; 12.69 y un nulo en la primera tanda de tres.

Sin embargo, en la siguiente ronda de tres saltos sorprendió con una mejor marca personal de 13.39 metros, tenía 13.15 metros, despegue que la elevó momentáneamente a la tercera posición de la clasificación general.

Posteriormente, el intento de podio de Ortiz lo frustró la cubana Ariday Girón en el cierre de la prueba con un salto de 13.43 metros.

La clasificación final del triple salto lo capitaneó Lidsay González con 13.96 y completaron el podio la mexicana Paola del Real (13.58) y Ariday Girón que se apuntó en la tercera casilla.

Fuente: MinDeporte