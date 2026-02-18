Cientos de fieles conmemoraron el Miércoles de Ceniza

La comunidad católica se declaró lista para transitar los cuarenta días que conducen a la celebración más importante de su fe que es la resurrección de Cristo

CIUDAD MCY.- Este miércoles 18 de febrero la comunidad católica acudió a la Catedral de Maracay para participar en la misa e imposición de ceniza que marca el inicio de los 40 días de preparación espiritual rumbo a la Pascua.

La santa eucaristía se llevó a cabo en horas de la mañana, la cual fue presidida por Monseñor Enrique Parravano y el párroco Jesús Díaz, quienes colocaron a los fieles creyentes la cruz de ceniza en la frente, la cual simboliza la idea de que el ser humano morirá y volverá a ser polvo.

En esta jornada espiritual, el obispo y el párroco realizaron la lectura del evangelio para posteriormente realizar la consagración del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús de Nazareno.

Durante este encuentro de fe, el padre Jesús Díaz indicó que en este tiempo de Cuaresma se llevará a cabo, “la campaña Compartir que lleva un mensaje especial como es tradición en todos los años y lleva por lema Sanar las Heridas de la Vida”.

Asimismo, el párroco informó que se incorporó un horario de actividades litúrgicas que se realizará en un horario especial.

“De lunes a viernes vamos a tener misas a las 7.30 de la mañana y a las 5 de la tarde, los domingos tendremos misas a las 9:00 y 11:00 de la mañana, así como la misa solemne que es presidida por el obispo junto con los sacerdotes canónicos del Cabildo Catedralicio a las 5 de la tarde del domingo, quiero acotar que las puertas de nuestra catedral estarán abiertas desde muy temprano para para los feligreses que quieran acercarse a hacer una oración”.

Estos días de cuaresma, también conllevan a la celebración de San José en el que la iglesia se prepara para realizar el 5 de marzo la elevación parroquial eclesiástica y se desarrollarán actividades católicas hasta el día 19 de marzo día de la solemnidad del santo patrón de Maracay.

FELEGRINOS SE PREPARAN PARA LA SEMANA MAYOR

En este miércoles de ceniza la comunidad católica se declaró lista para transitar los cuarenta días que conducen a la celebración más importante de su fe que es la resurrección.

América Salinas, expresó que, “estos días son de reflexión y arrepentimiento, también son días de unidad, amor y paz. Jesús murió por nuestros pecados y nosotros somos una herramienta para brindarle una mano amiga a nuestros hermanos”.

Por su parte, Delyanira Seijas mencionó que la actividad conmueve el corazón y fortalece la fe de las personas.

“Esta ceremonia espiritual anuncia el inicio de la Cuaresma en el que todos nos preparamos para la Semana Santa muchas personas se conmueve y fortalecen su fe experimentando esa presencia del señor”.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CIUDAD MCY