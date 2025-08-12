Orquesta Sinfónica Juvenil de Maracay brilló en el TOM

***Con la interpretación de Resurrection, los músicos no solo celebraron media década de este importante programa, sino que también, rindieron homenaje póstumo al maestro Oswin Carruido

‎CIUDAD MCY.- ‎El Teatro de la Opera de Maracay (TOM) recibió una presentación de primer nivel a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Maracay. Más de 120 músicos interpretaron Resurrection, la Segunda Sinfonía de Gustav Mahelr.

‎Bajo la dirección del maestro Ángel Caldera, junto al Coro Sinfónico Juvenil Aragua Centro, y las solistas Karla Castillo (soprano) y Asley Mayz (mezzosoprano), deleitaron a los asistentes con toques de gracia, en el marco de la celebración del 50 aniversario de El Sistema.

‎Las tablas brillaron con un espectáculo maravilloso e impecable que llegó al cielo para también rendir un homenaje póstumo al maestro Oswin Carruido, un joven estudioso, brillante y responsable, cuyo legado vive en sus hermanos de El Sistema.

‎»Tuve el honor de dirigir a Owin, alcanzó a ser maestro, inspirando a muchos niños y jóvenes con esa personalidad bonita, amable y hermandad que irradiaba siempre. Hoy no está con nosotros, pero nos acompañará por siempre en cada una de las notas que toquemos» relató Caldera.

‎Como información de interés, está pieza de gran complejidad por el extenso número de participantes, así como los trabajos logísticos, requirió un mes de montaje por el número. El evento incluyó a músicos de los estados Carabobo, Guárico, Miranda y el Distrito Capital.

‎»La Segunda Sinfonía de Mahler es una de las obras más difíciles, completas, hermosas y emotivas de todo el repertorio sinfónico» apuntó el director del evento.

‎Por su parte, Carlos Caldera, director del Centro Académico Regional Maracay, agradeció el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez por contribuir al desarrollo cultural y formación de la generación de relevo a través de los diversos programas, y espacios abiertos a todo el público, como lo es el TOM.

‎Resurrection en escena

‎La Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, mejor conocida como la Resurrección, es una de las obras monumentales de la sinfonía, compuesta entre 1888 y 1894.

‎Para esa época, el destacado compositor desafió las convenciones por la duración, orquestación, contenido filósofo y emocional, al explorar a través de la música como idioma universal el sentido de la vida, muerte, desesperación, esperanza, fe y redención.

‎A diferencia de la sinfonía clásica de cuatro movimientos, Resurrección tiene cinco, y es una obra de larga duración, que a menudo supera los 90 minutos.

