Orquesta Típica de Aragua celebró sus 50 años de vida artística

CIUDAD MCY.- Enfocando al maravilloso mundo de notas y pentagramas como genuina herramienta emancipadora de mentes, poderoso instrumento de inclusión social, sinónimo de paz, unión y amor universal, la Orquesta Típica de Aragua celebró sus primeros 50 años de hermosa trayectoria artística en nuestra entidad, mediante la entrega de reconocimientos a la labor social realizada por sus talentosos músicos en comunidades populares.

La actividad realizada en la Pérgola de Casa de la Cultura de Maracay, contó con emotivas palabras de su director Georges Manach, quien destacó el merecido tributo a la icónica agrupación, erigida a través del tiempo, en la reafirmación cultural de las comunidades populares.

“Con este sencillo evento, donde confluyen la nueva y talentosa camada de músicos con los fundadores, siempre enfocados en difundir los diferentes géneros venezolanos y aragüeños en particular, se recuerda la visión del Maestro Rubén Serrano, quien deseaba brindarle nuestra entidad, una concepción musical diferente, mediante la fusión de instrumentos sinfónicos con los tradicionales”, acotó Manach, quien pertenece a la Orquesta Típica de Aragua desde 2006, y se erigió como su director en 2015.

Conscientes que las formas rítmicas posibilitan a los seres humanos entablar una alquimia con más pura esencia, se entregaron reconocimientos especiales a integrantes de la agrupación, quienes con su trabajo diario demuestran bondad y sabiduría en cada nota o canción popular, ideadas como genuina trinchera del pensamiento, mientras siembran con su ejemplo, valores humanistas tendientes a conformar sociedades pacíficas, equitativas y justas.

“Es un orgullo pertenecer a esta gran familia aragüeña, donde cada músico deja el alma en cada presentación, convirtiéndose así, en una especie de duendes inquietos y sonrientes, de un entusiasmo insobornable que ratifican a la cultura popular venezolana como un amalgama de elementos puros, libres de especulaciones, y capaces de activar la célula rítmica ancestral de cada persona”, finalizó el Maestro Jackson Lupe Puerta, clarinetista de la Orquesta Típica de Aragua.

PRENSA SSPPC | FOTOS: PRENSA SSPPC