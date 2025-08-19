Ottaynis Febres gana plata y rompe récord en los Juegos Asunción 2025

CIUDAD MCY.- La atleta venezolana Ottaynis Febres se adjudicó la medalla de plata en la prueba de lanzamiento de disco femenino en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, imponiendo una marca de 54,40 metros, su mejor registro personal hasta la fecha.

El resultado tuvo lugar en el segundo intento de la competencia, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del estadio de Atletismo del Comité Olímpico Paraguayo. Con esta marca, Febres superó su récord nacional U20 anterior de 53,03 metros, y se convirtió en la primera atleta venezolana que consigue dejar atrás los 54 metros en dicha categoría.

La prueba fue liderada por Alejandra Mesa de Cuba, quien consiguió 54,42 metros en su primer lanzamiento. Febres estuvo a solo dos centímetros de la marca vencedora. El tercer lugar fue para Eduarda de Matos de Brasil, con 53,21 metros.

La atleta criolla dedicó su actuación a su madre, María Pérez, fallecida recientemente, señalando que su motivación principal proviene del recuerdo y el apoyo espiritual de ella.

Con esta medalla, Febres consiguió la sexta presea de plata para la delegación de Venezuela en los Juegos Panamericanos Junior y la primera del atletismo en la semana final del calendario competitivo.

FUENTE AVN || FOTO CORTESÍA