Padrino López enaltece participación popular en alistamiento voluntario a la Milicia

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladímir Padrino López destacó la “efervescencia total” del pueblo venezolano, al responder al llamado realizado por el presidente de la República, Nicolás Maduro a alistarse voluntariamente en la Milicia Nacional Bolivariana, en defensa de la Nación ante los intentos de intervención militar de Estados Unidos.

Durante su visita a uno de los puestos de registro en la parroquia Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, destacó que lo que motiva a los ciudadanos es salvaguardar la soberanía del país, más allá del pensamiento o la diferencia ideológica entre los venezolanos.

“Una efervescencia total del pueblo en la calle, es el carácter profundo del alma del pueblo venezolano; y es la fuerza que los pone en primera línea para defender la Patria, para ir avanzando, seguir produciendo, seguir educándose, es un asunto de integralidad, un asunto de Patria… Más allá de lo que nos diferencie como seres humanos, la Patria primero”.

Resaltó que no solo se trata de un llamado a la convocatoria, sino también a que, plasmando esa firma y registrándose, está diciéndole «no» al imperialismo y a sus actos injerencistas, bajo una narrativa que busca criminalizar al jefe de Estado y al país entero para justificar una invasión.

Finalmente, señaló que es imposible que todo el sentir de un pueblo pueda ser plasmado en tan solo dos días de jornada, por lo que manifestó su aspiración de que estas jornadas se mantenga activas en todo el territorio nacional durante los próximos fines de semanas.

FUENTE AVN || Foro Cortesía