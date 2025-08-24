Presidente Maduro felicitó participación del pueblo en alistamiento a la Milicia

CIUDAD MCY.- El presidente de la República, Nicolás Maduro felicitó al pueblo por responder masivamente al llamado a alistarse voluntariamente en la Milicia Nacional Bolivariana, en defensa de la soberanía de Venezuela ante la amenaza de una incursión extranjera por parte de Estados Unidos.

Por medio de un mensaje en su canal de Telegram, el jefe de Estado recordó también que este domingo continúa la actividad en todas las plazas Bolívar el país, por lo que reiteró su invitación a formar parte de este componente militar

“Felicito a los hombres y mujeres de a pie, a la juventud venezolana y también a los abuelos y las abuelas de la patria que han acudido masivamente a la Gran Jornada de Alistamiento Militar, continuará sumando el compromiso de un pueblo consciente que expresa con fuerza: ¡Yo me alisto!”, posteó.

Resaltó que esto es una muestra de amor a la Patria, más allá de cualquier ideología política, pues, considera que Venezuela está primero y que no hay que depender de nadie, sino de la lealtad hacia la nación.

“¡Leales Siempre, Traidores Nunca! Jamás traicionaremos a nuestros libertadores, a nuestra Patria y a nuestra tierra”, concluyó.

FUENTE AVN || FOTO CORTESIA