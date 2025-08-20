Nicaragua fortalece sistema de vacunación con apoyo de Rusia

CIUDAD MCY.- La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, resaltó el papel fundamental que ha desempeñado Rusia en el fortalecimiento de los programas de vacunación que se implementan en el país centroamericano. En una entrevista telefónica con la cadena Canal 4, Murillo subrayó los avances logrados en materia de salud pública gracias a la cooperación bilateral con instituciones científicas rusas.

“Cuánto hemos hecho en términos de protección de la salud de las familias nicaragüenses; con vacunas hemos trabajado con la Federación de Rusia, con la cooperación que hemos estrechado con los Institutos Gamaleya”, expresó Murillo, haciendo referencia al Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de San Petersburgo, reconocido por su desarrollo de vacunas como Sputnik V.

La mandataria también destacó el rol del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, ubicado en Nicaragua, como centro clave en la producción y distribución de vacunas en la región. Esta colaboración ha permitido al país enfrentar epidemias globales como la Covid-19, la influenza, el virus del papiloma humano (VPH) y la fiebre amarilla.

El Ministerio de Salud (MINSA) dio inicio a una campaña nacional de vacunación contra la fiebre amarilla, con la meta de aplicar 200.000 dosis fabricadas por el Centro Federal de Investigación y Desarrollo de Preparados Inmunobiológicos M. P. Chumakov, también de Rusia. Esta acción se enmarca en el esfuerzo por reforzar la vigilancia epidemiológica, especialmente en los puntos de entrada al país, ante el aumento de casos en la región.

Murillo detalló que Nicaragua ha logrado vacunar a más de 11.5 millones de personas contra la Covid-19 y a 6.6 millones contra la influenza. Además, se han aplicado 708.000 dosis contra el VPH, y se continúa con la segunda dosis, alcanzando un 40 por ciento de cumplimiento.

“Son epidemias que se han dado en el mundo y estamos protegidos gracias a esos programas de inmunización y vacunación que desarrollamos”, afirmó Murillo. La copresidenta reiteró que el trabajo conjunto con Rusia ha sido esencial para garantizar el acceso a vacunas seguras y eficaces, muchas de las cuales ya se producen en territorio nicaragüense.

También mencionó que se espera la llegada de vacunas contra la rabia canina y se sigue de cerca el desarrollo de nuevas fórmulas contra el dengue y el cáncer, en colaboración con instituciones científicas rusas.

La copresidenta concluyó destacando la importancia de la vacunación como herramienta de vida: “Puede darnos el Covid, pero no nos mata, gracias a que estamos inmunizados, vacunados y que somos cuidados y cuidadosos y responsables”.

FUENTE TELESUR | FOTO CORTESÍA