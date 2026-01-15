Obras viales refuerzan movilidad y seguridad en Zuata

Con una intervención técnica planificada la empresa estadal Vías de Aragua, ejecuta labores de escarificación como labores previas al proceso de asfaltado, y así mejorar las condiciones de tránsito en el municipio José Félix Ribas

CIUDAD MCY.- Los trabajos de recuperación vial continúan con una intervención técnica planificada, que contempla la escarificación de 1.850 m² en la comuna “La Visión de Chávez”, parroquia Zuata, ubicada en el municipio José Félix Ribas.

La acción es ejecutada por el equipo operativo de la empresa estadal Vías de Aragua, en cumplimiento con las orientaciones ideadas por presidente, Nicolás Maduro, ejecutadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, en articulación con la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

La escarificación constituye una fase fundamental dentro del proceso de rehabilitación vial, al permitir la remoción de la capa superficial deteriorada del pavimento, facilitando la corrección de fallas estructurales y la preparación adecuada de la superficie para las etapas posteriores de asfaltado.

Con este despliegue técnico, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el mantenimiento progresivo de la red vial del estado Aragua, promoviendo obras de impacto local que fortalecen la infraestructura pública y contribuyen al bienestar colectivo, bajo un modelo de gestión orientado al desarrollo territorial y la participación popular.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESÍA