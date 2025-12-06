Pastores del Niño Jesús de El Limón celebrarán 111 años de fe y tradición

La ceremonia servirá para enaltecer sus costumbres culturales y religiosas, como celosos portadores del patrimonio mariobricense

CIUDAD MUY.- Con una serie de eventos se llevará a cabo con motivo de los 111 años de la tradición de los Pastores del Niño Jesús de El Limón, aniversario que celebrarán entre el 18 y 21 de diciembre.

Jonathan Sifontes, presidente de la organización, anunció el cronograma de actividades conmemorativas para preservar este patrimonio cultural.

“Para este año nos preparamos desde el jueves 18, con la elección y coronación de la Reina. El viernes 19 es la noche musical. El día sábado 20 de diciembre es el baile de los adultos, noche mágica-religiosa, donde los bailadores y promeseros le entregan el todo por el todo al Santo Niño Jesús de El Limón. Y el día domingo 21 es el baile de los niños, para cerrar las fiestas de este año, de estos 111 años de tradición”, dijo Sifontes.

Además, explicó que la continuidad de esta manifestación cultural se garantiza visitando los colegios para instruir al «semillero» sobre la historia, los trajes y la forma correcta de ejecutar el baile tradicional.

Asimismo, detalló que estiman la asistencia de “más de mil personas”, por lo que, para asegurar el desarrollo de estos actos frente a la Capilla Niño Jesús, se contará con el apoyo de los cuerpos de seguridad.

Del mismo modo, aprovechó la oportunidad para reconocer y agradecer el apoyo del Presidente, Nicolás Maduro Moros; la gobernadora, Joana Sánchez, y el alcalde comunero; Brullerby Suárez, para hacer posibles estas fiestas.

Finalmente, extendió una invitación para toda la población a participar con fe y amor en las celebraciones, reafirmando la identidad venezolana en “unión, amor y esperanza, que son nuestras Navidades 2025”.

JUAN ZAPATA | FOTOS : CORTESÍA