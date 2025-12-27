Cuba-Venezuela: La base más sólida de la reunificación de toda América Latina y del Caribe

Ciudad MCY.-Durante la Condecoración a la Brigada Internacional Cuba Venezuela con la Orden al Mérito Constructores y Constructoras de la Patria Antonio José de Sucre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reafirmó que «pueblo de Cuba y de Venezuela, son la base más sólida de la reunificación de toda América Latina y del Caribe».

Asimismo, señaló que ambas naciones tienen la tarea de demostrar que «el futuro de nuestro hemisferio, de nuestro continente», no puede ser ni la guerra, ni la amenaza militar, ni el colonialismo, ni el esclavismo.

Subrayó, que la hermandad entre Cuba y Venezuela «es una hermandad a toda prueba», ya que han logrado superar todas las adversidades para que prevalezca siempre la victoria.

Además, destacó que esta brigada realizó un trabajo muy inspirador, porque se demostró que «la fuerza, la solidaridad es la fuerza que nos mueve», destacando así, que el país cubano es el campeón mundial de la solidaridad; debido a que «durante más de 60 años, Cuba ha ido al África, al Asia, a toda América Latina y al Caribe, a demostrar que el apoyo mutuo es el futuro de la humanidad».

En este contexto, es importante recordar que los lazos de hermandad, cooperación estratégica, entre Cuba y Venezuela están forjadas por la amistad histórica entre el comandante Hugo Chávez y Fidel Castro, porque ambos líderes históricos compartían una visión de apoyo político contra presiones externas, siendo vista como un modelo de unión latinoamericana y justicia social.

¡Que viva Cuba y Venezuela!¡Hasta la victoria siempre!, manifestó el Jefe de Estado.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA